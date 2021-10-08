В Аргаяше за 22 млн рублей благоустроят парк имени Горького

Работы проведут в два этапа — в 2022 и 2023 году

Администрация Аргаяшского района объявила торги на благоустройство территории парка имени Горького в селе Аргаяш. Начальная цена контракта с подрядчиком составляет 22,49 млн рублей. Средства предоставят из бюджетов России и Челябинской области. Информация размещена на сайте госзакупок.

Работы в парке разделены на два этапа: с 1 апреля по 1 августа 2022 года и с 1 апреля по 1 августа 2023 года. Проект разрабатывал челябинский «Центр проектирования „Ракурс“».

В рамках первого этапа подрядчику нужно будет благоустроить чуть более 4 тыс. кв. м территории. В парке установят 94 малые архитектурные формы — ограждения, вазоны, входные группы, скамьи, урны, велопарковку, баскетбольное кольцо на опоре, детские игровые и спортивные комплексы. Также компания высадит 759 деревьев и кустарников — березы, ивы, сосны, спирею, калину, кизильник и другие.





В 2023 году необходимо построить два теневых навеса с качелями и установить летнюю сцену. Для Аллеи Славы обновят три военных памятника и поставят 13 бюстов Героев Социалистического Труда и Героев Советского Союза (их эскизы следует согласовать с заказчиком дополнительно).

Добавим, что благоустройство парка Горького, заложенного комсомольцами в 1927 году, проведут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». За проект обновления территории жители села и района голосовали на сайте gorodsreda весной этого года. После начались земляные работы, но подрядчик не укладывался в срок. В администрации решали эту проблему.