В Аргаяшском районе обещают реконструировать парк к осени

Но пока подрядчик отстает на две недели из-за дождей

В селе Аргаяш идет реконструкция парка. Это главное место для проведения районных мероприятий. Однако место отдыха давно уже не улучшалось. В рамках проекта «Жилье и городская среда» построят современный парк, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Парк имени Горького расположен в низине, из-за чего его постоянно подтапливают талые и дождевые воды. Особенности грунта препятствуют естественному отведению воды. Поэтому на стадии проектирования предусмотрели водоотводную канаву в его западной части. Однако сейчас из-за сильных дождей в парке приостановили работы.

В зоне отдыха появится новая входная группа, частично будет заменено ограждение. Озеленение, установка малых форм и чистовое благоустройство запланированы на будущий год. Все работы ведут в соответствии с дизайн-проектом, за который проголосовали жители района.

Аргаяшцам обещают, что они смогут увидеть первые изменения уже осенью. Но пока подрядчик отстает от графика на две недели в связи с нарушением технологических процессов. Администрация Аргаяшского района постоянно контролирует качество работы.





Автор Даниил Паньков