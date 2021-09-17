В Аргаяше отремонтируют вековой парк

В нем появится Аллея Славы в честь заслуженных жителей района

​​​​​​​В Аргаяше началась реконструкция парка имени А. М. Горького, заложенного комсомольцами в 1927 году. Проект обновления был одобрен жителями в ходе общественного голосования. В ходе реконструкции в парке откроют Аллею Славы в честь заслуженных людей Аргаяшского района, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Проект реконструкции идет по программе «Формирование комфортной городской среды». Ранее обновление сельской достопримечательности анонсировал глава района Игорь Ишимов.

«Решено реконструировать парк Гагарина в Аргаяше. Показать там сейчас нечего. Раньше были деревья, архитектурные формы, сцена. Но сейчас мы всё убрали, старые и опасные деревья спилили в прошлом году, идет выемка грунта. Жителям хочется видеть в парке больше зелени, меньше заасфальтированных пространств, пруд. То есть парк должен стать зоной для отдыха, для прогулок, для детей», — рассказал он в интервью информагентству «Первое областное».

Теперь здесь откроют Аллею Славы в честь заслуженных жителей Аргаяшского района, также будет отреставрирован и бережно сохранен памятник «Борцам за советскую власть». После этого здесь можно будет проводить экскурсии, торжественные мероприятия. В парке оборудуют спортзону с уличными тренажерами, площадку для стритбола и скейта, воркаута, катания на роликах. Увеличится детский сектор парка, где появятся игровые зоны для малышей и подростков, теневой навес с качелями.