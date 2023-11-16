В Магнитогорск поступили два новых трамвая

Вагоны оснащены системой контроля за состоянием водителя

Новые усть-катавские трамваи пополнили парк городского транспорта в Магнитогорске. Об этом сообщает пресс-служба Усть-Катавского вагоностроительного завода (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).



Это первые полностью низкопольные односекционные трамваи в городе — до этого закупались частично низкопольные вагоны производства УКВЗ. Кроме того, новые трамваи оснащены системой контроля за состоянием водителя «Грифон», которая умеет останавливать вагон в случае проявления признаков усталости водителя или отсутствия его на месте.



Новые трамваи располагают видеокамерами для обзора, а также датчиками подсчета пассажиров, валидаторами и беспроводным доступом в интернет. Кроме того, вагоны отличаются современным дизайном и выглядят очень модно.







