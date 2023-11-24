Алексей Текслер запустил движение 2 новых низкопольных трамваев в Магнитогорске

Подвижной состав города полностью обновили

Две с половиной недели назад в Магнитогорск поступили два новых трамвайных вагона Усть-Катавского вагоностроительного завода. Они прошли обкатку и сегодня, 24 ноября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал старт их работе на маршрутах.

«Вагоны теплые, низкопольные, все системы есть, валидаторы, панель управления — все современное. Трамваи оборудованы станциями для зарядки телефонов, системами видеонаблюдения, вплоть до того, что если водитель вдруг засыпает, вагон остановится, и система его разбудит. Молодцы, поздравляю. Запускайте на линию», — сказал он.





Алексей Текслер пообщался с водителями и руководством трамвайного депо, поинтересовался условиями труда и наличием замечаний. Водители сказали, что в ходе обкатки замечаний пока нет, но если в процессе эксплуатации уже с пассажирами будут выявлены какие-то «болячки», о них честно сообщат производителю, который, по опыту, всегда чутко откликается на обратную связь.

Глава региона отметил, что городской транспорт в Магнитогорске продолжит обновляться, тем более что Усть-Катавский вагоностроительный завод планирует расширять производство.

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников, в свою очередь, выразил уверенность, что новые трамваи понравятся горожанам, и добавил, что эти два вагона не последнее поступление в текущем году:

«Шесть новых вагонов уже получили, и до конца декабря ожидаем еще два. А в дальнейшем будем планомерно обновлять электротранспорт», — рассказал он.

Отметим, в рамках предоставляемой субсидии на перевозки городским наземным электрическим транспортом перевозчик МП «Маггортранс» планирует провести капитально-восстановительный ремонт шести трамвайных вагонов. Сегодня на линию в городе металлургов ежедневно выходит 115 вагонов, по итогам 2023 года в парке «Маггортранса» будет 125 обновленных вагонов (71 новый и 54 прошедших КВР в 2017-2023 годах).