Голкипер хоккейного клуба «Металлург» Василий Кошечкин побил рекорд КХЛ

Вратарь магнитогорской команды стал первым, кому удалось сыграть 100 «сухих» матчей



Поединок против «Автомобилиста» стал для Василия Кошечкина 500 игрой за «Металлург» в Континентальной хоккейной лиге. А также «сухая игра» против «Автомобилиста» стала для Василия Кошечкина 100 в карьере, сообщает пресс-служба клуба.



Из 500 матчей в составе магнитогорской команды 101 поединок Кошечкин провел в рамках плей-офф Кубка Гагарина и 399 в рамках регулярных чемпионатов КХЛ. Он стал первым вратарем в истории магнитогорского хоккея, достигшим столь знакового рубежа.



Также «сухая игра» игра против «Автомобилиста» стала для Василия Кошечкина 100 в карьере. Южноуральский вратарь является первым в истории всего отечественного хоккея, кому покорилось это достижение.



Напомним, что «Металлург» в нынешнем сезоне занимает первое место в чемпионате и является одним из фаворитов за Кубок Гагарина.

