Поединок против «Автомобилиста» стал для Василия Кошечкина 500 игрой за «Металлург» в Континентальной хоккейной лиге. А также «сухая игра» против «Автомобилиста» стала для Василия Кошечкина 100 в карьере, сообщает пресс-служба клуба.
Из 500 матчей в составе магнитогорской команды 101 поединок Кошечкин провел в рамках плей-офф Кубка Гагарина и 399 в рамках регулярных чемпионатов КХЛ. Он стал первым вратарем в истории магнитогорского хоккея, достигшим столь знакового рубежа.
Также «сухая игра» игра против «Автомобилиста» стала для Василия Кошечкина 100 в карьере. Южноуральский вратарь является первым в истории всего отечественного хоккея, кому покорилось это достижение.
Напомним, что «Металлург» в нынешнем сезоне занимает первое место в чемпионате и является одним из фаворитов за Кубок Гагарина.
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