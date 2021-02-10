В 2020 году более половины госзакупок в Челябинской области не состоялись

Данные приводятся в отчете контрольно-счетной палаты региона

Объем бюджетных средств, выделенных на госзакупки в Челябинской области, в 2020 году составил 95,8 млрд рублей (что в 1,08 раза больше показателя 2019 года), из них государственными заказчиками заключено 36 166 контрактов на общую сумму 44,6 млрд рублей. Более половины (порядка 52,5%) всех торгов признаны несостоявшимися. По 45,6% закупок подана или допущена к участию в закупке только одна заявка от участника торгов. Доля контрактов у единственного поставщика составила 19%, говорится в отчете Контрольно-счетной палаты Челябинской области.

В 2020 году Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) проверила закупки 68 государственных и муниципальных учреждений. Специалисты изучили 1 198 контрактов на общую сумму 3,8 млрд рублей, 39,5% из них заключены с нарушениями.

Как сообщается в отчете КСП, самое распространенное нарушение — несоответствие качества поставленных товаров и услуг требованиям (24% случаев). Также выявлено 236 нарушений по ведению реестров контрактов, по 104 договорам нарушены сроки. На 31,8 млн рублей выявлены нарушения по оплате контрактов. Сумма невзысканных с подрядчиков штрафов составила 33,4 млн рублей.



