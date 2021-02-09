Прокуратура Калинского района провела проверку после жалоб жителей дома по улице Братьев Кашириных, 89. Челябинцы требуют закрыть расположенный на первом этаже ритуальный салон. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Реализацию товаров в нежилом помещении дома осуществляет салон «Ритуал-Серсис», жителям многоэтажке очень не нравится такое соседство, о чем они неоднократно сообщали в социальных сетях и СМИ.
Прокуратура Калининского района Челябинска провела проверку и направила в суд исковое заявление о запрете размещения торговой точки в многоквартирном доме, поскольку это противоречит действующему законодательству о работе салонов ритуальных услуг.