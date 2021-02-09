В Челябинске планируют закрыть ритуальный салон, расположенный в многоквартирном доме

На «нехорошее» соседство пожаловались местные жители

Прокуратура Калинского района провела проверку после жалоб жителей дома по улице Братьев Кашириных, 89. Челябинцы требуют закрыть расположенный на первом этаже ритуальный салон. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Реализацию товаров в нежилом помещении дома осуществляет салон «Ритуал-Серсис», жителям многоэтажке очень не нравится такое соседство, о чем они неоднократно сообщали в социальных сетях и СМИ.

Прокуратура Калининского района Челябинска провела проверку и направила в суд исковое заявление о запрете размещения торговой точки в многоквартирном доме, поскольку это противоречит действующему законодательству о работе салонов ритуальных услуг.