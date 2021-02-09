Власти Челябинска рассказали, когда исчезнут очереди в детский сад

Сроки названы самые оптимистичные

Уже в 2021 году в Челябинске должна исчезнуть очередь в детский сад. Малыши смогут получать место в дошкольном учреждении, когда будет удобно родителям. Об этом во вторник, 9 февраля, говорили на заседании комиссии по социальной политике при Городской думе.



В 2020 году 93,9% детей в возрасте от одного до семи лет посещали дошкольные учреждения. Это стало возможным благодаря вводу новых детских садов. За год в Челябинске открыли двери девять новых дошкольных учреждений на 2 785 мест, в том числе в Чурилово, в Парковом и в Парковом-2.



«В 2021 году планируется продолжить строительство новых детских садов для полной ликвидации очереди. Сто процентов дошкольников смогут посещать детский сад», — обнадежила депутатов начальник Комитета образования города Светлана Портье.



Сейчас в Челябинске работают 286 детских садов: 240 муниципальных и еще 36 — при школах. Их посещают 84 тысячи ребятишек.