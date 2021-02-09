В Челябинской области идет подъем заболеваемости ОРВИ в детских учреждениях. Однако случаев гриппа все еще нет.
«В других регионах грипп уже фиксируют. А у нас пока не было. Если грипп вообще не дойдет нас в этом году, то нынешнюю зиму можно будет назвать аномальной», — заметила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
На карантин по ОРВИ в регионе сейчас закрыты 110 школьных классов.
Несколько другая картина в детских садах: 10 групп отправлены на карантин по коронавирусу и одна группа — на карантин по ОРВИ. Однако в целом, отмечают власти, уровень заболеваемости среди детей ниже эпидпорога.
Высока заболеваемость среди взрослых. Однако низкая заболеваемость среди детей позволяет избежать объявления эпидемии ОРВИ и гриппа.
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