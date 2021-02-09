110 классов в Челябинской области отправлены на карантин по ОРВИ

Однако случаев гриппа все еще нет

В Челябинской области идет подъем заболеваемости ОРВИ в детских учреждениях. Однако случаев гриппа все еще нет.



«В других регионах грипп уже фиксируют. А у нас пока не было. Если грипп вообще не дойдет нас в этом году, то нынешнюю зиму можно будет назвать аномальной», — заметила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.



На карантин по ОРВИ в регионе сейчас закрыты 110 школьных классов.



Несколько другая картина в детских садах: 10 групп отправлены на карантин по коронавирусу и одна группа — на карантин по ОРВИ. Однако в целом, отмечают власти, уровень заболеваемости среди детей ниже эпидпорога.



Высока заболеваемость среди взрослых. Однако низкая заболеваемость среди детей позволяет избежать объявления эпидемии ОРВИ и гриппа.

