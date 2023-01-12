Российская авиакомпания Utair запустила новый рейс из Сургута в Челябинск и обратно. Время в пути составит до 3 часов, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Вылеты по средам и воскресеньям. Из Сургута в 13:10, из Челябинска — в 16:50. Билеты можно приобрести на официальном сайте. Минимальная стоимость — 2540 рублей.
«В прошлом году мы связали прямыми рейсами Ханты-Мансийск и Челябинск. Продолжаем развивать авиасообщение Югры с Уралом и начинаем полеты из Сургута. Новый рейс позволит жителям регионов сократить время в пути до 3 часов», — рассказал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.
Накануне стало известно о запуске прямых авиарейсов перевозчиком AZUR air из Челябинска в Таиланд. Первый прямой вылет запланирован на 30 января на 22:45. Потом улететь в Паттайю без пересадок можно будет из областного центра 11 и 22 февраля.
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