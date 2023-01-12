Utair запустила прямой авиарейс из Челябинска в Сургут

Минимальная стоимость билета — 2540 рублей

«В прошлом году мы связали прямыми рейсами Ханты-Мансийск и Челябинск. Продолжаем развивать авиасообщение Югры с Уралом и начинаем полеты из Сургута. Новый рейс позволит жителям регионов сократить время в пути до 3 часов»,

— рассказал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.