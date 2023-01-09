Из Челябинска запустили прямые авиарейсы в Таиланд

Первый вылет чартера в Паттайю запланирован на 30 января

Прямые авиарейсы из Челябинска в Таиланд с 30 января запускает российская авиакомпания AZUR air. Информация об этом отражена в расписании челябинского аэропорта.

Первый рейс чартерного перевозчика запланирован на 30 января, на 22:45 по местному времени. Далее улететь в Паттайю без пересадок можно будет из Челябинска 11 и 22 февраля.

В расписании указано, что авиакомпания осуществляет чартерные рейсы, то есть рассчитаны они в первую очередь на развитие турпотока в этом направлении. Авиакомпания AZUR air является стратегическим партнером туроператора Anex Tour. Снятие антиковидных ограничений в Таиланде 1 октября 2022 года стало импульсом к росту турпотока в эту теплую страну.

«Отсутствие прямых чартерных рейсов ранее негативно сказывалось на развитии турпотока из Челябинска в Таиланд, поскольку попасть на Пхукет можно было только из Екатеринбурга или Костаная и в обоих случаях с пересадкой», — пояснила президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.

По словам представителей турагентств, популярность отдыха в Таиланде последнее время стремительно растет после временного затишья.

«Люди соскучились по отдыху в Таиланде, то есть спрос на туры в этом направлении однозначно есть. Запуск прямых чартерных рейсов только подогреет спрос, поскольку ранее семьи отказывались от туров в Таиланд только из-за необходимости совершать пересадку. Думаю, стоимость прямого авиаперелета к тому же будет финансово выгоднее нашим туристам и позволит сэкономить время в пути», — уточнил генеральный директор турагентства «Вита Трэвел» Алексей Ципордей.

Продолжительность прямых перелетов из Челябинска в Паттайю составит около восьми часов.