Железнодорожники увеличили число вагонов на маршруте «Челябинск — Екатеринбург»

Пока — только на новогодние каникулы

С 5 по 9 января в поезде «Орлан», курсирующем между Челябинском и Екатеринбургом, увеличено число вагонов. Первый состав из четырех вагонов стартует из Екатеринбурга в Челябинск вечером 5 января, сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании (СПК).



Как пояснили в СПК, на увеличение состава железнодорожники пошли «в связи с большой популярностью». Первый «сдвоенный» рейс пойдет из Екатеринбурга 5 января в 18-00, последний 9 января отправится из Челябинска в 06-39.

На странице группы в соцсети «ВКонтакте» пользователи успели отреагировать на информацию об увеличении числа вагонов замечаниями, что увеличенные составы актуальны и в будние дни: на всех пассажиров не хватает мест и некоторые вынуждены стоя ехать 4 часа. Пресс-служба компании ответила, что этот вопрос в настоящее время прорабатывается с региональными властями.

Напомним, рельсовый автобус «Орлан» впервые отправился с челябинского вокзала 11 ноября 2022 года. Первоначально в поезде насчитывалось 133 сидячих места, чего в новогодние каникулы, как выяснилось, не хватило на всех желающих.