В челябинском аэропорту рассказали, как защищают самолеты от ледяной корки

Перед рейсом воздушный транспорт поливают особым составом

В международном аэропорту Челябинска «Курчатов» напомнили: запрещено начинать полет, если на обшивке самолета есть иней, снег или лед. Отсутствие осадков на самолете обеспечивает безопасность при полете, поэтому перед рейсом все поверхности, стекла и воздушные винты полностью очищают. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.







Обледенение самолета происходит при полете в переохлажденных водяных облаках, смешанных облаках или в зоне переохлажденного дождя, преимущественно при температурах от 0 до 10°. При соприкосновении с самолетом переохлажденные капли замерзают, покрывая самолет ледяной коркой.

Для очистки используют, в том числе, специальные скребки, теплый сжатый воздух и подогретую противообледенительную жидкость. Ею поливают корпус самолета перед рейсом.

Лед обязательно удаляют за несколько минут до полета и следят, чтобы наледь не появлялась, пока самолет не поднимется на достаточную высоту. После этого обледенение уже практически невозможно.