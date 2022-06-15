В Челябинск прибыл первый из 30 низкопольных трамваев

Через 10 дней начнется тестовая эксплуатация состава

В Челябинск поступил первый низкопольный трамвай из партии 2022 года. Партию из 30 трамваев для областного центра изготавливает Усть-Катавский вагоностроительный завод. В региональном Миндортрансе рассказали, в чем особенности нового подвижного состава.

Через 10 дней после настройки состав уже отправят на тестовую эксплуатацию. Пока в ЧелябГЭТ его дооборудуют и настроят электронику.

«Новые трамваи отличаются от прошлогодних: они на 100% низкопольные, оборудованы системой климат-контроля, установлены софиты с индикацией номера маршрута, повышены требования к технической начинке», — пояснили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Напомним, в Челябинск в этом году придут новые 30 трамваев. Столько же появилось в областном центре в 2021 году. Все трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода изготавливаются из отечественных комплектующих.