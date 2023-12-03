Чаще всего работодатели запрещают челябинцам употреблять алкоголь и опаздывать

Некоторые начальники не приемлют переработки

Большинство работодателей запрещают своим подчиненным распивать на рабочем месте алкогольные напитки. В топ-3 популярных запретов также вошли опоздания и курение сигарет, в том числе электронных. Но есть и такие работодатели, которые запрещают своим подчиненным перерабатывать — их всего 10%. Подробнее о том, какие запреты популярнее на разных работах, рассказали исследователи сервиса «Авито Работа».

Больше всего работодателей не терпят распитие алкоголя на рабочем месте — таких 71%. 46% запрещают подчиненным опаздывать, 40% — курить. Почти каждый четвертый работодатель запрещает использовать нецензурную лексику и прогуливать работу. Каждый пятый не разрешает использовать в рабочее время соцсети и приходить на работу в повседневной одежде. 16% работодателей запрещают романтические отношения с коллегами, 13% — использование телефона в личных целях, 10% — переработки.

«Больше других запрет на употребление алкоголя на рабочем месте поддерживают сотрудники сегментов промышленности — 72%, образования — 70%, транспорта и логистики — по 68%. Важно отметить, что нахождение работника в состоянии алкогольного опьянения на территории организации является грубым нарушением, за которым следует увольнение. Кроме того, алкоголь наносит вред здоровью, его употребление угрожает безопасности сотрудников и компании-работодателя»,— отметили исследователи.

Запрет на использование нецензурной лексики чаще всего строго соблюдается в сферах образования, медицины и администрирования. А за опоздания наказывают представителей отраслей образования и производства.