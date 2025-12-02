Лидеры в производительности труда Челябинской области получили награды за успехи

Церемония вручения состоялась на промышленном форуме

В Челябинске 2 декабря стартовал третий промышленный форум. На него приехали предприятия из 13 регионов России, а также из Беларуси и Казахстана — свыше 50 компаний. В первый день на выставку, где промышленники представляют свою продукцию, круглые столы и мастер-классы зарегистрировалось более тысячи участников.

«Мы ожидаем активное обсуждение ключевых вопросов. Их у нас немало. Это подготовка кадров, выстраивание кооперационных цепочек, финансовая поддержка, повышение производительности труда. Эти все тематики сегодня наиболее актуальны», — отметил министр промышленности Михаил Кнауб.





В федеральном проекте «Производительность труда» участвует 204 предприятия из Челябинской области. Он входит в национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Суммарная выручка предприятий составляет 650 миллиардов рублей. В этих организациях работает более 50 тысяч человек. Не было еще ни одного предприятия, которое бы не получило какой-либо эффект, отмечает глава Минпрома региона.

«Это ключевое направление сегодня с учетом дефицита кадров, экономической ситуации. Нужно работать на повышение производительности труда, снижение незавершенного производства», — пояснил Михаил Кнауб.





Во время церемонии открытия форума состоялось награждение региональных лидеров в федеральном проекте «Производительность труда». Памятные статуэтки вручил глава Фонда развития промышленности Челябинской области Сергей Казаков.





«Производительность труда — главная тема развития нашей экономики. Это один из ключевых инструментов сохранения конкурентоспособности, обеспечения технологической устойчивости страны и региона. Повышение производительности труда — это не просто слова. Это рабочие места, высокая заработная плата. И самое главное — это конкурентоспособность продукции. Мы двигаемся дальше, автоматизируем и роботизируем наше производство», — сказал Сергей Казаков.

Завод энергоэффективного и емкостного оборудования отличился в сокращении времени протекания процесса. Лидером по сокращению незавершенного производства стал завод «Томир». «Русский кварц» получил награду за увеличение выработки.





Лидером по скорости внедрения изменений в программе адресной поддержки стал «Промснаб», по совершенствованию продукта — компания «Стендап Инновации». Примером активного участия и вовлеченности назвали «Делион».





На форуме проведут биржу кооперации, когда представители предприятий могут лично и быстро пообщаться о работе и потенциальных совместных проектах. Итогами этого формата всегда являются договоренности о партнерстве. В этот раз в бирже участвуют промышленники из Кургана, Твери, Челябинска.