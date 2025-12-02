Промышленники из 13 регионов России, Беларуси и Казахстана приехали на форум в Челябинск

Предприятия представляют свою продукцию, обмениваются опытом и ищут новые контакты

В ледовой арене «Трактор» в Челябинске 2 и 3 декабря проходит III Промышленный форум. В этом году он объединил представителей 13 регионов России. Есть гости из Беларуси и Казахстана. Программа насыщенная — выставка изделий более 50 предприятий, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, биржа кооперации. На открытии форума состоялись большая церемония награждения и подписание соглашения, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

От Законодательного собрания региона к гостям и участникам форума обратился заместитель председателя Виталий Пашин.





«В 2019 году мы одними из первых в стране начали работу по нацпроекту „Производительность труда“. За эти годы сделано очень многое. Наш региональный центр компетенции дважды признан лучшим в России, а по итогам 2023 года Челябинск область стала лидером страны по росту производительности труда»,— подчеркнул он.

Виталий Пашин сообщил о планах создания в Южноуральске промышленного кластера «Смарт-элемент», который объединит предприятия цветной и черной металлургии, химической промышленности и энергетики. Это позволит создать единый высокотехнологический производительный комплекс. Регион также уверенно движется к роботизации, цифровизации и внедрению передовых технологий на заводах.

«13 субъектов работают на выставке. Зарегистрировано более тысячи участников. При этом мы понимаем, что всегда присутствуют люди, которые не проходят регистрацию. Мы ожидаем, что это будет масштабное мероприятие. Можно называть смело, что это международное мероприятие, так как принимают участие организации из Казахстана и Беларуси»,— говорит министр промышленности Челябинской области Михаил Кнауб.





Он же вручил награды победителям спортивно-интеллектуального турнира, который прошел в преддверии Промышленного форума. Лучшим в троеборье, куда входят соревнования по настольному теннису, волейболу и «Квизу», стала команда предприятия «Уралнефтемаш». Второе и третье места заняли команды «ММК-Метиз» и НПО «Электромашина».





Также на открытии отметили предприятия, ставшие лучшими в конкурсе по благоустройству своих территорий. Среди малых и средних предприятий с численностью сотрудников до 250 человек 1 место получил ТД «Ангора» из Копейска, а 2 — «Уралмрамор» из Верхнего Уфалея. Среди крупных предприятий с численностью сотрудников свыше 250 человек победителем стал ядерный центр имени Забабахина их Снежинска, 2 место у промышленной группы «Метран», а 3 — у Челябинского цинкового завода.

Награды лидерам федерального проекта «Производительность труда» (входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика») в Челябинской области вручил директор регионального Фонда развития промышленности Сергей Казаков.

«Ключевой аспект — это повышение производительности труда. С учетом дефицита кадров и санкционной политики мы должны работать над повышением производительности труда через автоматизацию и роботизацию производственных процессов. У нас более 200 предприятий — участников проекта, и даже сформировалась небольшая очередь. Не было ни одного негативного отзыва, все получили тот или иной эффект. Предприятия готовы демонстрировать успехи, проводить экскурсии и показывать те результаты, которые они получили в рамках проекта»,— подчеркнул глава Минпрома региона.





О реализации федпроекта «Производительность труда» в Челябинской области рассказали на профильном круглом столе. С докладами выступили, в частности, заместитель руководителя Регионального центра компетенций Наталья Зелингер и замдиректора ФРП Екатерина Гагаринова.

Челябинская область активно участвует в федеральном проекте по повышению производительности труда. На сегодняшний день в регионе 204 предприятия являются участниками программы. Более 350 внутренних тренеров подготовлены на предприятиях. 4000 сотрудников прошли обучение. 95% предприятий успешно завершили пилотные проекты. К 2030 году планируется увеличить число участников до 345 предприятий. В проекте участвуют промышленники, представители сферы строительства, пищевого производства, сельского хозяйства, логистики и других отраслей.

Критерии участия в программе: выручка от 400 миллионов рублей без НДС, регистрация в Челябинской области, соответствие отрасли установленным требованиям, доля иностранных инвестиций не более 50% Механизм реализации включает несколько этапов: подача заявки через профильный сайт, очный отбор предприятия, формирование рабочей группы, реализация пилотного проекта в течение полугода. Дальше в течение двух с половиной лет идет самостоятельная работа предприятия, но с консультациями экспертов, если они требуются. Помогать готов 21 специалист.





Есть дополнительные меры помощи участникам. Это доступ к льготному кредитованию под 1% годовых. Существует возможность получения инвестиционного налогового вычета. Практикуется снижение региональной налоговой нагрузки до 8,5%. Можно заявиться на обучение персонала и внедрение инструментов бережливого производства

Адресная помощь предоставляется предприятиям с выручкой от 90 до 400 миллионов рублей. Это тренинги «Фабрика процессов», трехмесячная поддержка экспертов, обучение персонала и оптимизация производственных процессов. 35 предприятий уже участвуют в этой программе. Обучено почти 700 человек.





Проект показывает высокую эффективность: более 30% участников региональной поддержки улучшают финансовые показатели и впоследствии становятся участниками федерального проекта. Это подтверждает востребованность и практическую значимость программы для развития промышленного потенциала региона.

Еще одной темой нынешнего форума стал промышленный туризм. Своим опытом в этой сфере поделились ММК, «Конар», LD, «ДСТ-Урал». На круглом столе также стало известно, что Магнитогорский меткомбинат рассматривает вариант запуска экологической экскурсии.





По словам Михаила Кнауба, по предварительным итогам более 20 миллиардов рублей привлечено промышленными предприятиями в Челябинской области по различным мерам поддержки от федерального и местного Фондов развития промышленности, от Минпромторга России и регионального Минпрома.