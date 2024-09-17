УКВЗ начал поставку в Челябинск 56 новых трамваев

Первые два вагона уже привезли в столицу Южного Урала

До конца 2024 года Челябинск получит 56 новых трамваев. Их поставку начал Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Транспорт выпустили по заключенным в 2024 году контрактам, сообщает пресс-служба предприятия. Два первых вагона уже привезли в южноуральскую столицу.

«Со столицей области, в которой расположено наше предприятие, УКВЗ связывает многолетнее сотрудничество. До сих пор в строю вагоны предыдущих поколений КТМ, которые прошли капитально-восстановительный ремонт и продолжают работать для горожан. С 2021 года мы изготовили для Челябинска в общей сложности 145 вагонов. А к концу года в столице Южного Урала будет уже 201 новый вагон производства УКВЗ с учетом выполнения текущих контрактов»,— отмечает генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

Одна часть новых трамваев имеет 100% низкий уровень пола, другая — 40%. Внутри будут установлены терминалы для бесконтактной оплаты проезда, видеокамеры и видеопанели, кондиционеры, розетки для зарядки гаджетов, беспроводной интернет, система радиоинформирования. Вагоны могут вмещать до 150 человек. Есть места для инвалидов и механизмы для посадки и высадки таких пассажиров. Новые трамваи приспособлены для сцепления, чтобы выходить на маршруты сдвоенными.

По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, за пять лет муниципалитеты получили 671 новую машину (автобусов — 443, трамваев — 266, троллейбусов — 31). Они уже перевозят пассажиров. План на 2024 год — 630 машин, в том числе 408 автобусов, 153 троллейбуса и 69 трамваев. Населенные пункты получили уже 212 единиц транспорта. Остальное поступит до конца этого года.

