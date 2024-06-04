УКВЗ изготовит для Магнитогорска шесть трамваев

Вагоны поступят в город в начале декабря

Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в госкорпорацию «Роскосмос») до 10 декабря 2024 года поставит в Магнитогорск шесть новых трамваев. Как сообщили в пресс-службе компании, это будут современные низкопольные вагоны со всеми удобствами.

Вагоны модели 71-623-04 оборудуют кондиционерами, системами климат-контроля, камерами, валидаторами, датчиками для подсчета пассажиров. В салоне также предусмотрены дополнительные стойки и поручни, а также откидная аппарель для маломобильных пассажиров. Будет в вагонах и вайфай.

«Трамваи УКВЗ в Магнитогорске хорошо знают: наше предприятие за период с 2019 по 2023 год изготовило в общей сложности 56 вагонов для города металлургов. В Магнитогорске вот уже несколько лет реализуется программа модернизации общественного транспорта. Рады быть частью этой истории и изготовить для города партию новых трамваев», — прокомментировал генеральный директор УКВЗ Роман Новиков.

Напомним, не так давно город приобрел семь новых трамваев, два из которых низкопольные. Как ранее сообщал глава Магнитогорска Сергей Бердников, трамвайный парк почти полностью обновлен. А еще в городе металлургов при поддержке губернатора Алексея Текслера возрождают автобусный парк.