Дорожники показали стадии ремонтов трамвайных путей в Челябинске

Работы продолжаются в Центральном, Калининском и Металлургическом районах

Сегодня, 11 июля, вечером в центре Челябинска стартует второй этап ремонта трамвайного переезда на перекрестке проспекта Ленина и улицы Цвиллинга. Поэтапные ограничения здесь запланированы до 17 июля включительно. В какой стадии находятся ремонты рельсов в других районах города — в фоторепортаже.





Улица Цвиллинга на участке от Тимирязева до проспекта Ленина: продолжаются работы на северной стороне перекрестка, подготовлены рельсы для укладки в кривой участок.





Пересечение Каслинской и проспекта Победы: на одном из самых сложных в городе трамвайных узлов подготовлены к укладке все необходимые стрелки и крестовины, а также рельсы, изогнутые под определенный радиус для кривого участка пути.





На участке Свердловского тракта от депо № 2 до путепровода через реку Миасс и по Черкасской — от Аральской до шоссе Металлургов продолжается укладка рельсов, в том числе длиной 25 метров.





На конечной ЧМК продолжается укладка нового внутреннего кольца.





На конечной Чичерина идет укладка нового трамвайного пути, завершен монтаж контактной сети для дополнительного кольца. Продолжаются работы по автоматизации стрелочных переводов и их обогреву.