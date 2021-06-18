УФАС выявило сговор на торгах по ремонту набережной в Челябинске

Участникам антиконкурентного соглашения грозит административная и, возможно, уголовная ответственность

Челябинское УФАС России выявило антиконкурентное соглашение на аукционе по ремонту пешеходной зоны на улице Труда между улицами Энгельса и Свободы, а также набережной реки Миасс на правом берегу между улицами Красной и Кирова. Торги устраивали в 2019 году. Обновление общественных пространств проводилось в рамках подготовки города к саммитам ШОС И БРИКС.

Как сообщает пресс-служба УФАС, нарушения антимонопольного законодательства установлены в действиях комитета дорожного хозяйства Челябинска, ООО «УралДорСтрой» (прежнее название — ООО ТПК «ЯКК») и ООО «ЧелябинскСвязьИнвест».

«Работы по ремонту набережной реки Миасс выполняло ООО „ЧелябинскСвязьИнвест“ по договору субподряда с ООО „УралДорСтрой“, по ремонту пешеходной зоны по улице Труда — ООО „УралДорСтрой“. Впоследствии муниципальный контракт между комитетом и ООО „УралДорСтрой“ расторгнут по соглашению сторон в связи с невыполнением полного объема работ. Установлено, что работы по контракту на сумму 111,9 млн рублей осуществлялись до его заключения. Об этом свидетельствуют фотографии», — отметили в пресс-службе Челябинского УФАС.

Комитет дорожного хозяйства и компания «ЧелябинскСвязьИнвест» сообщили УФАС, что на снимках показана демонстрационная и временная выкладка плитки для создания эскизного проекта, необходимого организатору аукциона. Однако антимонопольщики выяснили, что в августе 2019 года, до завершения конкурса и заключения контракта, асфальтобетонное покрытие и бортовые камни отсутствовали, были выполнены устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований и выкладка гранитных плит. Все эти работы перечислены в конкурсной документации.

«Довод о необходимости выкладки плитки для составления эскизного проекта противоречит тому, что в указанное время уже была составлена и размещена документация об аукционе. Соответственно, данный эскизный проект так и не был включен в документацию. Из участников аукциона информацией о нем располагало только ООО „ЧелябинскСвязьИнвест“. Выполнение работ до заключения контракта подтверждают и имеющаяся в распоряжении Челябинского УФАС России исполнительная документация хозяйствующих субъектов, и схемы фактически выполненных работ, которые датированы июлем-августом 2019 года», — подчеркнули в антимонопольной службе.

Челябинское УФАС России пришло к выводу, что демонстрационная выкладка плитки на самом деле являлась частью работ, предусмотренных будущим заключенным контрактом. Таким образом, заказчиком после заключения контракта был оплачен ранее выполненный ремонт набережной. По мнению антимонопольщиков, комитет дорожного хозяйства обеспечил возможность получения дохода конкретным компаниям, благодаря чему у них появились преимущества в выполнении работ до объявления аукциона. Кроме того, ведомство ограничило доступ других фирм к конкурсу. Общий доход участников cговора по результатам заключения муниципального контракта и договора субподряда составил 68 млн рублей.

В отношении комитета дорожного хозяйства, ООО «УралДорСтрой» и ООО «ЧелябинскСвязьИнвест» будут возбуждены дела об административных правонарушениях. Материалы направят в правоохранительные органы, где против должностных лиц могут возбудить уголовные дела.