Туроператоры Челябинска рассказали о популярных направлениях на ноябрьские праздники

Большая часть горожан отдает предпочтение поездкам по региону или стране

В этом году по случаю Дня народного единства, который отмечают 4 ноября, россияне будут отдыхать три дня — в субботу, воскресенье и понедельник, с 4 по 6 ноября. Это хорошая возможность выехать из Челябинска, чтобы увидеть новые места или набраться сил на природе. Туроператоры рассказали ИА «Первое областное», куда можно поехать в предстоящие праздничные выходные.

«Ноябрьские выходные спокойнее, чем, например, январские. В Челябинской области можно съездить в санатории и базы отдыха, чтобы прогуляться по лесу или возле озера и подышать свежим воздухом, набраться сил. Некоторые совмещают праздничные выходные со школьными каникулами, чтобы отдохнуть всей семьей. Рост на путевки наблюдается раз в полгода, ведь все дорожает, в том числе топливо. В среднем цены выросли на 7—10%»,— рассказывает заместитель генерального директора по российским направлениям турбюро «Спутник» Дарья Ерхова.

Санаториев и баз отдыха в Челябинской области множество. Некоторые здравницы, кстати, на праздничные выходные предлагают акции и скидки. В санаториях обычно действует система «все включено» — проживание, питание, лечение. У многих есть бассейны, в том числе открытые. Стоимость — от 3,5 тыс. в сутки на человека. Спрос в уже прохладные дни повышается на горячие источники. В таких местах можно не только купаться, но и посещать бани. Дарья Ерхова отмечает, что сейчас в Челябинской области много горячих источников, поэтому на термы в Тюмени спрос снизился. Впрочем, желающих поехать в соседнюю область достаточно, ведь там другой состав воды.

По России челябинцы еще могут купить экскурсионные путевки в Санкт-Петербург, Москву или по городам Золотого кольца. Поездки стоят от 11 тысяч рублей в зависимости от уровня сервиса. Если выезжать далеко не хочется, можно отправиться в города, которые находятся неподалеку. В лидерах по спросу — Казань, Ижевск, Уфа и Пермь. Цены на поездки начинаются от 8 тысяч рублей за пару дней. О большой популярности внутреннего туризма говорит президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода.

«В ноябре выходных дней немного, поэтому съездить куда-то можно ненадолго. На Урале много предложений о турах выходного дня. Для чуть дальних поездок — в Казань, Йошкар-Олу, Уфу — есть автобусные туры. Большое количество туристов путешествуют самостоятельно»,— отмечает Инна Лобода.

Из популярных направлений — Кавказские Минеральные Воды, Дагестан и Сочи. На Черноморском побережье можно подышать свежими морским бризом или же посетить Красную Поляну. Регион подойдет для оздоровления, а Дагестан — чтобы посмотреть на горы и исторические объекты. Перелет будет стоить 18—20 тысяч рублей, еще примерно столько же нужно будет потратить на проживание.

Что касается заграницы, то туда стоит лететь, если соединить ноябрьские выходные со школьными каникулами. Из Челябинска и Екатеринбурга есть рейсы в Турцию, Египет, Таиланд, Индию. Из уральской столицы появилось новое направление — Шри-Ланка. Цены продолжают расти. Тур с простым отелем в Турции на неделю будет стоить от 70 тысяч рублей на человека. В Египте начался бархатный сезон, путевки стоят чуть дешевле. Цены на недельные туры на Шри-Ланку, в Таиланд или Индию начинаются от 100 тысяч рублей с человека.

Из Челябинска новых направлений за границу нет, отмечает директор туристической компании «Вита Трэвел» Алексей Ципордей. По России тоже без сюрпризов. Популярные локации все те же — Казань, Сочи, Санкт-Петербург. Спрос есть еще и на Карелию. Сейчас начинается сезон горячих источников, о чем уже говорилось. На поездки по России или Челябинской области места еще есть. На заграничные туры, хотя они и заметно подорожали, идет активное бронирование.