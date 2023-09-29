Школьникам Челябинской области начали выдавать туристические сертификаты

Ученики 5—9-х классов могут бесплатно отправиться в путешествие по родному краю

В пятницу, 29 сентября, стартует выдача социальных сертификатов для школьников на туристические поездки по Челябинской области, об этом ранее заявили в правительстве региона.

Власти планируют раздать 10 тысяч сертификатов. Доход семьи, оценки школьника при этом значения не имеют. Главное, чтобы ребенок учился в 5—9 классах, а его родители отправили заявку в числе первых.

После того, как семья получит сертификат, его можно обменять на путевку у туроператора, выступающего партнером программы.

Как это сделать — оформить сертификат и выбрать тур — мы подробно рассказали в отдельном материале.

Все путевки рассчитаны на путешествие с одной ночевкой и предполагают пятиразовое питание. Тур включает не менее двух экскурсий или мастер-классов. Если ребята отправятся в поездку классом или кружком, сопровождающим можно взять учителя или тренера — для них поездка также будет бесплатной.

Ранее о программе также рассказал заместитель губернатора Челябинской области Александр Богашов.

