На Урал в 2023 году приехало на 20 процентов больше туристов

Полпред Владимир Якушев настаивает на увеличении числа специалистов для сферы туризма

С начала 2023 года туристический поток в уральские регионы вырос на 20 процентов: гости УрФО стали совершать больше поездок, увеличилось также число клиентов гостиниц и отелей. Такие данные приводит Росстат. Полпред президента по УрФО Владимир Якушев считает, что в регионах нужно активнее развивать инфраструктуру для путешественников и сосредоточиться на подготовке профильных специалистов, передает пресс-служба полпредства.



«Работа по созданию системы подготовки специалистов для отрасли идет. Обучение организовано на базе учреждений среднего профессионального образования. Серьезным подспорьем в этом вопросе будут образовательные кластеры в сфере туриндустрии, которые открылись по федеральному проекту „Профессионалитет“», — считает Владимир Якушев.

Специалистов по разным аспектам обслуживания туристов действительно вскоре станет гораздо больше: по данным полпредства, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в сентябре заработали два образовательных кластера в Свердловской области и один в Ямало-Ненецком автономном округе, причем в кластер ЯНАО вошли три колледжа и 17 партнеров-турфирм.

Всего же подготовкой кадров для отрасли занимаются 59 учебных заведений по всему УрФО. В списке специальностей — «Туризм», «Гостиничное дело», «Поварское и кондитерское дело», недавно открылись специальности «Туризм и гостеприимство» и «Официант, бармен».

Кроме того, Владимир Якушев анонсировал получение субсидий из федерального бюджета Челябинской и Свердловской областями уже в 2023—24 годах. Средства будут предоставлены регионам в рамках господдержки инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения.