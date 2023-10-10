Туристы Челябинска сохраняют интерес к Египту на фоне войны в Израиле

Туроператоры не отмечают отказов от поездок, но снизили активность продвижения направления

С Израилем и сектором Газа, где с 7 октября идут военные действия, граничит Египет. Там начинается высокий туристический сезон, и челябинцы традиционно летят в эту страну осенью и зимой. Несколько десятилетий назад Египет воевал с Израилем, теперь же призывает стороны конфликта остановить столкновения и обменяться пленными. Повлияла ли новая война на Ближнем Востоке на туристический поток в Египет? ИА «Первое областное» выяснило у челябинских туроператоров.

Представители туристических компаний Челябинска рассказали, что Египет сейчас не пользуется большой популярностью. До пандемии COVID-19 он был в лидерах продаж, но тенденция изменилась. Тем не менее, туда летали и летают туристы из Челябинска. За выходные в компании СТТ не продали ни одного тура в Египет. Связано это с войной в Израиле или нет, непонятно.

«В Египет мало продаж. Отказов от туров или беспокойства среди туристов нет. Мы этому удивились, потому что ожидали, что пойдут отмены. Война в Израиле могла повлиять на желание туристов полететь в Египет, он рядом. Однако основные курорты далеко от границы с Израилем. Там все спокойно»,— рассказывает директор по развитию группы компаний СТТ Мария Кучеренко.

Представитель турфирмы также отмечает, что, пока конфликт продолжается, туры в Египет активно не продвигают. Это связано и с беспокойством за челябинцев, и с трудностями при отмене поездок. Вместо Египта туристам предлагают рассмотреть варианты полетов в Таиланд или Шри-Ланку.

Отсутствие паники на курортах Египта и сохраняющийся спрос на поездки подтверждают в компании «Вита Трэвел». Единственный ближайший к Израилю туристический центр — Шарм-эш-Шейх на Синайском полуострове. Самолеты летят в Египет и обратно в Россию не над территорией Израиля.

«Египет граничит с Израилем, и напряженности в этой стране сказываются на туристической отрасли Египта. Коллеги следят за ситуацией. На курортах все спокойно, как говорят туристы. Есть опасения из-за возможных террористических актов. Был теракт в Александрии. Но в целом ситуация адекватная»,— говорит генеральный директор туристической компании «Вита Трэвел» Алексей Ципордей.

Стоимость туров в Египет подорожала за последние годы. На фоне снижения курса рубля цены еще поднялись. Рейсы есть из Челябинска (ожидается 23 октября) и Екатеринбурга. Девять ночей на двоих в среднем отеле будут стоить 136 тыс. рублей.

Накануне ИА «Первое областное» узнало, что в день начала военного конфликта в Израиль вылетели челябинские туристы. Уже решается вопрос об их возвращении в Россию. Уроженцы Челябинской области, переехавшие в Израиль, рассказали о том, что происходит в стране.