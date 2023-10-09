Челябинцы в Израиле рассказали о состоянии войны и страхе

Число погибших в результате конфликта жителей превысило 700 человек

В субботу утром, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке из сектора Газа. От ракетных ударов пострадали города на юге страны. В информагентстве «Первое областное» собрали последние данные о состоянии войны в стране и рассказы южноуральцев, уехавших на землю обетованную.

За военным конфликтом, который третий день происходит в Израиле, следит весь мир. По данным армии Израиля, на государство было выпущено более 3 тысяч ракетных ударов. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. На утро 9 октября посольство России в Израиле сообщило, что не располагает подтвержденной информацией о пострадавших или без вести пропавших гражданах России.

«По состоянию на 9:00 9 октября (время совпадает с мск) подтвержденная информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать или пропасть без вести, отсутствует. Консульский отдел посольства России в круглосуточном режиме оказывает помощь и содействие пребывающим в Израиле туристам, а также адресно работает с обращениями граждан. Мы находимся в постоянном контакте с компетентными израильскими службами», — говорится в сообщении.

Челябинцы Элена и Максим отправили в сентябре этого года свою 15-летнюю дочь Марию в Израиль. Девочка живет в пансионе и постоянно звонит родителям.



«Все в порядке, школа дочери находится на севере Израиля. Но в принципе все школы на максимальном уровне безопасности. Каждое здание снабжено бомбоубежищем, выставлены кордоны. С детьми работают социальные педагоги, психологи, дети спокойнее нас в разы, у них много дел. Дочь постоянно на связи, школа и учитель нам постит фото и новости, организовывает родительские собрания. Так что не переживайте, все хорошо. Это удивительная страна, где мгновенно все сплотились, поддерживают друг друга», — рассказала Элена корреспонденту информагентства.

Челябинка Марина переехала с семьей в Израиль в декабре прошлого года. Они живут в самом северном городе страны Нагарии. В социальных сетях она рассказывает, что в их городе спокойно.

«Пишут о том, что 20 населенных пунктов у северной границы эвакуируют. Они далеко, в 54 км от Нагарии. Но мы все равно держим в голове возможность тревоги и перемещения в бомбоубежище. Так что мои походные рюкзаки еще постоят у входа», — рассказывает она.

Новые дома в Израиле оборудованы специальной комнатой — бомбоубежищем, ее называют «мамад».

«В старых же домах есть бомбоубежище под лестничной клеткой. Где-то оно вполне уютное. В нашем доме, увы, все иначе: в прошлом затопленное, сырое, грязное. В СМИ сообщили, что у пограничного забора с Ливаном замечены террористы „Хизбалла“. А от Нагарии граница всего в 10 км. Значит, и северянам нужно быть готовым к ракетным ударам», — рассказывает Марина.

Сегодня она написала корреспонденту нашего ИА, что есть опасения, связанные со слухами.

«Кто-то предвещает, что с Ливана по земле зайдут боевики, но это пока только страхи части населения. На этот случай чуть позже буду продумывать план действий. В целом паники нет. По городу ходит муниципальная охрана из вооруженных добровольцев», — пишет женщина.

В тревоге проводят эти дни южноуральцы, чьи близкие и родственники проживают в Израиле. У жительницы Каслинского района хозяйки «Григорьевских садов» Ольги Сегаль в Израиле много родственников. Теперь женщина молится об их благополучии, но, к сожалению, на связь выходят не все. ИА «Первое областное» она рассказала о том, что ей удалось выяснить.

«Все произошло в шабат. Это такое время, когда евреи отключают телевизоры, радио и телефоны, встречают гостей и проводят время в кругу родных и близких. Только представьте, что испытывали эти люди, когда в их дома стали прилетать внезапные ракетные удары. Граждан смогли предупредить только сирены. Удалось связаться с раввином Яковом, он сегодня утром отписался, что в Иерусалиме становится спокойнее. В Хайфе сообщают, что перекрыты все дороги, отменены занятия. Люди прячутся в мусорных баках, после ракетных ударов теперь боятся вторжения террористов. Очень страшно за пленников… В Элате тоже родственники, они опасаются, что возможно вторжение через Египет по побережью», — рассказала Ольга.

Мы собрали еще комментарии израильтян, которые дают о себе знать своим родным в Челябинске. Публикуем и их.

Эля, живет в Нетании:

«Пока территориально далеко от меня. Но страна маленькая. Слышим взрывы. Надеюсь, что армия справится. Главная боль — заложники. Сети переполнены фотографиями молодых людей, девушек, парней, связь с которым утрачена. Непонятно, что с ними, нет информации. Моей дочери исполнится 18 в ноябре, и ее призовут в армию. Пока все мы дома».

Жительница Тель-Авива, пенсионерка:

«Мы слышим взрывы. Но в городе спокойно. Лишний раз не выходим, народу на улицах мало. Наша армия справится, это не вопрос. Только все сильно переживают за заложников. Родственники, друзья, жены, мужья не могут узнать ничего…»

Хирург Борис, Тель-Авив:

«Мы оперируем раненых. Много раненых. Не волнуйтесь. Опасно пока только на юге. Мы победим, мы все равно победим. Да, меня вызывают повесткой. Уже позвонили, сказали, когда и куда прибыть».

Информационное агентство «Первое областное» будет следить за развитием событий.