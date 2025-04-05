Цветок восстанет даже из пепла: эксперт рассказала о мире орхидей в Челябинске

В Челябинской области есть коллекционеры, у которых дома более 200 орхидей. Дальше они просто перестают считать!

Карина Салмина занимается растениями около 20 лет. Все началось с любви к орхидеям. Карине нравилось, что они долго цветут, радуют глаз яркими красками. И, как оказалось, очень непривередливы. Увлечение выросло до салона с комнатными растениями в Челябинске.

Как правильно называются орхидеи

Сначала в салоне Карины были только орхидеи. Сейчас около 5—6 видов растений и множество сортов.

«Мы сейчас с вами попали в сезон такой, когда основная масса — это все же фаленопсис. Вообще, когда произносят слово „орхидея“, представляют либо белый, либо сиреневый фаленопсис. Но сейчас есть и другие виды — пафиопедилиумы, они же башмачки, эпидендрумы», — погружает в детали салонной флоры Карина Салмина.

Цены на орхидеи в Челябинске эксперт считает очень демократичными: от 1000 до 4000 рублей. В отличие, например, от Москвы — там даже маленькие детки растения могут стоить десятки тысяч рублей.

Для того чтобы подружиться с орхидеей, Карина рекомендует начинать с привычных белых и бело-сиреневых растений с крупными цветами, они самые непривередливые. Но и в целом специалист считает орхидею неубиваемым растением. Восстановить возможно, даже если у листьев не осталось корней или, наоборот, у корней не осталось листьев, главное — сохранность клеток точки роста.





«Орхидею можно сравнить с птицей Феникс, она может из пепла восстать. Но тут надо вовремя подловить момент», — считает Карина.

У девушки для этого есть своя цветочная «реанимация» — так она называет отдельную полку, где восстанавливаются растения. Бывает, ей приносят орхидеи на спасение. В таком случае Карина может дать совет хозяйке, как помочь цветку. За советом часто обращаются и в сообществе девушки в соцсетях.





Мифы об орхидеях

Суеверий и мифов о цветах Карина слышала предостаточно. И мужегоны, и деньги не приносят, высасывают душу — что они только не делают. Причем так говорят о многих растениях: об орхидеях, папоротниках, монстерах... Возможно, человеку надо как-то оправдывать свои неудачи. Девушка считает, что все как раз наоборот. Она предпочитает верить только в хорошие приметы и мифы.

«Вот вы принесли домой орхидею, вам хочется ее пересадить, позаботиться о ней. Вы уделили время себе, подумали о чем-то своем. Это такой релакс!» — уверена эксперт.

Связь растений с хозяевами Карина признает, но считает, что такая связь приносит пользу.

«Были случаи, когда клиенты, с которыми много лет вместе, очень сильно болели либо болели их родственники. И орхидея чахла, видимо, не получала должной заботы. По другой версии, они берут на себя часть болезни, в это я готова поверить», — делится Карина.

Основные ошибки в уходе за орхидеями

Опрыскивание

Многие любители орхидей совершают ошибку, часто опрыскивая листья. Попадание воды в центр розетки листьев может привести к загниванию и гибели растения. Важно поливать орхидеи методом погружения горшка в воду на некоторое время, а затем дать воде полностью стечь.

Неправильный грунт

Орхидеи — эпифиты, то есть растут на других растениях, используя их в качестве опоры. Поэтому им не нужен питательный грунт, как для обычных цветов. Идеальным вариантом является чистая сосновая кора, которую можно собрать самостоятельно (только подвергнуть термической обработке) или приобрести в специализированных магазинах.

Чрезмерный полив

Застой влаги губителен для корней орхидеи. Поливать следует умеренно, раз в неделю, позволяя грунту полностью просохнуть между поливами.

Местоположение

Орхидеи любят яркий, но рассеянный свет. Прямые солнечные лучи могут обжечь листья. Лучше всего размещать их на восточных или западных окнах. Южных окон лучше избегать.





Есть и несколько советов по уходу за орхидеями

Чтобы заставить растение цвести, не надо применять критичные методы: ставить в темное место, в холодильник, обкладывать льдом и так далее. У любых растений пробуждает цветение фосфор. Так что для стимуляции цветения орхидею надо подкормить фосфорными удобрениями. А для наращивания зеленой массы отлично помогут азотные удобрения и органические кислоты, например янтарная кислота.

Иностранцы на российском рынке

В салоне Карины цветы появляются из разных стран. Некоторые родились в российских теплицах. Есть из Голландии, Германии, Тайваня, Китая.

«Привозим со всего мира. Допустим, Тайвань с Китаем нам поставляет совсем маленькие растения, которым около двух лет. У них размер листьев около пяти сантиметров, не цветущие. Но там можно купить растения до шестисот рублей», — делится подробностями эксперт.

Цветы привозят только в летний период. Зимой есть риск, что красоту прихватит морозом. Среди клиентов Карины не только южноуральцы, но и жители других городов — тут есть вещи, которые интересуют коллекционеров.





Клиенты салона орхидей — в основном женщины около 40 лет. Но есть и мужчины-коллекционеры, постоянные покупатели. Их средний возраст 35—40 лет. Карина объясняет это финансовым положением.

«Орхидея — это все-таки дорогостоящее увлечение. Если вы берете орхидею, соответственно, берете горшок, кору, всякие вкусняшки для нее. И потом остановиться невозможно», — говорит Карина Салмина.

Среди знакомых коллекционеров Карины есть люди, которые живут в полуторке, при этом у них два стеллажа с орхидеями — около двухсот разных растений, и они на этом не останавливаются.

Девушка заметила такую тенденцию: как только начинается весна, примерно с февраля, солнце начинает ярче светить — люди идут за орхидеями. В это время они стремятся пополнить свои коллекции, потому что хочется ярких красок.

Не бойтесь дружить с орхидеями! Растения с огромной радостью подскажут вам, как найти с ними общий язык.



