Сегодня, 16 августа, в городском саду имени Пушкина в Челябинске в 22-й раз состоялась ежегодная городская выставка цветов и плодов. Участники мероприятия продемонстрировали свой урожай, а гости праздника имели возможность приобрести понравившуюся продукцию, передает ИА «Первое областное».
На площадке мероприятия разместились стенды всех семи районов города. И на каждом из них садоводы, предприятия и образовательные организации представили свои уникальные композиции из цветов, овощей и фруктов.
Тематика композиций удивляет разнообразием.
Цветов в саду сегодня — целое море. Гости выставки могли любоваться готовыми букетами, а также купить саженцы понравившихся растений или их семена.
Не менее прекрасные цветы — участницы выставки в тематических нарядах.
Отдельное внимание организаторы уделили развлекательной части: на протяжении почти всего дня для гостей выступали танцевальные и музыкальные коллективы.
Кроме того, для взрослых и детей организовали множество интересных игр и мастер-классов.
Весело на празднике провел время и талисман телеканала ОТВ — верблюжонок Отвин.
Кстати, обычно выставка проходит в парке имени Гагарина, но в этом году ее организовали в горсаду имени Пушкина из-за реконструкции парка. В горсаду она проходит впервые.