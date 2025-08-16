Городская выставка цветов и плодов прошла в Челябинске

Впервые ежегодное мероприятие состоялось на новом месте

Сегодня, 16 августа, в городском саду имени Пушкина в Челябинске в 22-й раз состоялась ежегодная городская выставка цветов и плодов. Участники мероприятия продемонстрировали свой урожай, а гости праздника имели возможность приобрести понравившуюся продукцию, передает ИА «Первое областное».

На площадке мероприятия разместились стенды всех семи районов города. И на каждом из них садоводы, предприятия и образовательные организации представили свои уникальные композиции из цветов, овощей и фруктов.

Тематика композиций удивляет разнообразием.

Цветов в саду сегодня — целое море. Гости выставки могли любоваться готовыми букетами, а также купить саженцы понравившихся растений или их семена.

Не менее прекрасные цветы — участницы выставки в тематических нарядах.

Отдельное внимание организаторы уделили развлекательной части: на протяжении почти всего дня для гостей выступали танцевальные и музыкальные коллективы.

Кроме того, для взрослых и детей организовали множество интересных игр и мастер-классов.

Весело на празднике провел время и талисман телеканала ОТВ — верблюжонок Отвин.

Кстати, обычно выставка проходит в парке имени Гагарина, но в этом году ее организовали в горсаду имени Пушкина из-за реконструкции парка. В горсаду она проходит впервые.