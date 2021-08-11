ЦКС ищет перевозчиков для мусора в Челябинской области за 1 миллиард рублей

Новых транспортировщиков выбирают в Златоусте, Кусе, Южноуральске, Миассе, Чебаркульском и Уйском районах

Центр коммунального сервиса (ЦКС, региональный оператор по обращению с отходами в Челябинской области) объявил торги по поиску подрядчиков для транспортировки отходов в Златоусте, Кусе, Южноуральске, Чебаркульском и Уйском районах, в Миассе. Общая стоимость контрактов превышает 1 млрд рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

В Златоусте и Кусе ищут транспортную компанию, которая будет обслуживать более 1,5 тыс. контейнерных площадок. Подрядчику нужно будет обслуживать не только сами муниципалитеты, но и пригородные поселки. В общей сложности за 18 месяцев работы нужно будет вывезти на полигон 52 тыс. тонн отходов четвертого и пятого классов опасности. Начальная стоимость контракта — 339,4 млн рублей. Заявки от участников принимают до 23 августа.

Для Южноуральска ищут нескольких подрядчиков по вывозу мусора. Весь объем работ разбили на три лота. Общая стоимость — 259 млн рублей. Дата проведения аукциона — 19 августа. Срок выполнения работ — 36 месяцев. Приступить к транспортировке отходов подрядчики должны с момента заключения договора. Объем работ за три года составит 31 тыс. тонн вывезенного мусора.

Новый подрядчик по вывозу отходов в Чебаркульском и Уйском районах будет работать в течение 28 месяцев. Мусор нужно будет ежедневно транспортировать на Полетаевский полигон ТБО. Пробег за один рейс при работе в Чебаркуле составит 179 км, а в Чебаркульском районе — 212 км, в Уйском районе — 396 км. Работы оценили в максимальную сумму — 393,6 млн рублей.

В Миассе объявили аукцион для поиска подрядчика по вывозу на полигон остатков мусора, который не прошел отбор на мусоросортировочном комплексе в поселке Васильевка. Победитель торгов будет в течение трех лет обслуживать объект. Объем вывезенных отходов составит 67,3 тыс. тонн. Плечо транспортирования остатков отходов составляет 96 км. Услуга оказывается в течение 365 дней в году, включая выходные и праздничные дни. Начальная стоимость контракта — 135 млн рублей. Заявки принимают до 16 августа.