«Спутнику V» — год: 10 фактов о вакцине против коронавирусной инфекции

За время его использования препарат признали не только в России, но и за рубежом

Ровно год назад, 11 августа 2020 года, была зарегистрирована первая вакцина от COVID-19 — Гам-Ковид-Вак (торговая марка «Спутник V»). На сегодня она зарегистрирована в 69 странах с общим населением более 3,7 миллиарда человек. В Челябинскую область первая партия «Спутника V» поступила в сентябре 2020 года. Вспомним основные факты, известные об этой вакцине.





«За прошедший год более 39 миллионов человек в России уже прошли вакцинацию, и мы можем с уверенностью говорить, что у нас есть эффективный способ справиться с пандемией COVID-19. „Спутник V“ более чем на 95% защищает против тяжелых случаев коронавируса, спасая жизни людей»‎, — сообщает пресс-служба Минздрава России.

Вакцина успела доказать свою безопасность и эффективность не только российским, но и зарубежным специалистам: есть данные применения отечественной вакцины за рубежом, 69 стран одобрили «Спутник V» для применения, а публикации о нем появились в авторитетных научных журналах, в числе которых The Lancet, Vaccines и Nature.

Известно, что эта вакцина вырабатывает антитела против штаммов Alpha, Beta, Gamma, Delta. Она подходит для людей старше 18 лет, в том числе пожилых людей, а также нет противопоказаний ее использования для беременных. За время применения препарата эксперты не обнаружили случаев серьезных побочных явлений и сильной аллергии.

«Сегодня вакцина „Спутник V“ показывает наиболее эффективные результаты по профилактике, по борьбе с дельта-штаммом. Последние результаты говорят о том, что эффективность составляет порядка 83%», — цитирует ТАСС министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Напомним, в Челябинской области прививку от COVID-19 поставили уже 682 тысячи человек. Это 43 процента от общего числа тех, кто подлежит вакцинации в регионе.

Обязательную вакцинацию южноуральских студентов поддержала Ирина Гехт. По мнению первого вице-губернатора, это необходимо, чтобы грядущей осенью не было очередного подъема заболеваемости в регионе.