«С женщинами работать сложнее, но интереснее» — хоккейный тренер Игорь Знарок

Наставник «Белых медведиц» дал эксклюзивное интервью ИА «Первое областное»

В новом сезоне в Женской хоккейной лиге дебютирует клуб из Челябинска. «Белые медведицы» вошли в систему ХК «Трактор», а главным тренером назначен Игорь Знарок. Опытный специалист в интервью ИА «Первое областное» рассказывает почему решился возглавить женский коллектив, новом для себя вызове и на что сможет претендовать новая команда в чемпионате страны.

«Никогда не видел как девушки играют в хоккей»

— Игорь Валерьевич, до сих пор вы работали исключительно с мужскими командами. Что-то о женском хоккее в Челябинске слышали или знали?

— У меня было немного поверхностной информации. Знал, что была в городе хорошая команда «Казак Уральский», которая затем стала называться «Факел». Помню, что ее возглавлял Вова Бородулин. Его, наверное, можно назвать основателем женского хоккея в Челябинске. Вот, собственно, и все. Слышал еще, что в хоккейной школе им. Сергея Макарова занимаются неплохие девочки.

— То есть слышали об этом, но не видели их в деле?

Да. Единственное, в Новогорске несколько раз пересекались с девушками-хоккеистками на учебно-тренировочных сборах, но на льду их не видел.

— Именно у нас начинали играть, а затем доросли до уровня сборной России Ольга Пермякова и Александра Вафина.

— Сашку Вафину я хорошо запомнил. Когда тренировал парней 1999 года, она к нам приходила в ДС «Трактор». Подходит: «Можно с вами вместе покататься?» Ну, думаю, а почему бы и нет? Ей надо было над «физикой» поработать, как раз готовилась переезжать в Северную Америку, подписала контракт с какой-то местной командой.

— Произвела впечатление?

— Да, девочка очень хорошая. Моим пацанам было по 14-15 лет, так она их «в узел завязывала», обыгрывала один в один. Я ее в пример пацанам ставил и подкалывал: «Смотрите-ка, вас девчонка делает, в дурках оставляет» (улыбается).

— Почему решили все-таки возглавить женскую команду? Кто вам первый сделал предложение?

— Первым был директор школы, Юрий Михайлович Макаров. Спросил меня, мол, не хочешь попробовать? Я аж опешил поначалу. Я ж девушек никогда не тренировал. А потом Алексей Петров (заместитель гендиректора ХК «Трактор» — прим. авт.) позвонил, предложил возглавить новый клуб.

— Взяли время на раздумья?

— На тот момент у меня не было других предложений, а тут что-то новое. Подумал, почему бы и нет? Тоже ведь хоккей, еще и перспективы у команды неплохие.

— Коллеги по тренерскому цеху или друзья не подкалывали, мол, зачем вам это все нужно?

— Да, были разные подколы. Это делали в основном такие люди, которые не особенно разбираются в спорте и не понимают, что женский профессиональный хоккей хорошо развит в нашей стране. Я уж не буду говорить какие эпитеты они подбирали. Но знающие специалисты не шутили по этому поводу. Сергей Голубович (главный тренер юниорской сборной России по хоккею до 18 лет — прим. авт.), например, позвонил — поздравил с назначением. Сказал, что принял правильное и верное решение. Другие коллеги тоже поздравляли, желали удачи, потому что они понимают, что это очень серьезная работа. С девочками намного трудней работать, чем с ребятами. Я это понял уже после первых занятий в новом коллективе.

«Кричать на них не буду — они ранимые натуры»

— Наверное, нужно учитывать еще и то, что в отличие от мужских команд, которыми вы руководили, «Белые медведицы» будут выступать в элите отечественного хоккея.

— Да, я и девочек настраиваю на то, что впереди нас ждут очень сложный и тяжелый чемпионат. Многие из них вообще нигде не играли на взрослом уровне, только-только выпустились из спортшколы. Да, есть в составе опытные игроки, им рассказывать то, что их ждет не нужно. Но и им дали понять, что всех нас ждут кропотливая и тяжелая работа.

— Лично для себя это назначение расцениваете как некий вызов?

— Естественно! Каждого тренера оценивают по тому, какие результаты и игру показывает его команда. Я отдавал себе отчет в том, что в какой-то степени ставлю на кон свою тренерскую карьеру и репутацию. Но я не боюсь этого, мне интересно поработать с женским коллективом, добиться с ним чего-то серьезного.

— Обратил внимание на то, что на первых тренировках не все игроки быстро схватывают то, что от них требуется.

— Да, но это дело времени. На ребят можно где-то прикрикнуть, жестко что-то сказать. С девушками это недопустимо, нужно следить за своим языком, чтобы ничего лишнего не ляпнуть. Скажешь им что-то жестко громко, так они это могут воспринять болезненно. Ранимые натуры. Я им при первом знакомстве объяснил, чтобы не боялись меня и не воспринимали близко к сердцу, если я их ругаю. Моя задача до всех донести то, чего я хочу от них добиться и громким голосом кричу лишь для того, чтобы меня все услышали.

— В детском хоккее не раз приходилось слышать, как тренеры на своих ребят орут, не стесняясь в выражениях.

— С девочками такого у меня однозначно не будет. Да и с молодежью делать это опасно. Это раньше, лет 10-15 назад можно было пацанов ругать, чтобы подстегнуть. Помню, даже родители подходили и просили: «Тренер, вы там с ними пожестче будьте». Сейчас другие времена и нравы. Родители могут в упрек поставить, если их детей обижают, а еще не дай бог нажаловаться кому-то.

«Могу пошутить, но не на работе»

— Специалисты в своей работе преследуют разные цели и методы работы. В женском коллективе тренер может быть для девочек вторым отцом.

— Мы пока не строим таких отношений. Хотя я и могу с ними на любые темы поговорить, можем и где-то пошутить и подколоть друг друга. Они, как и я, нормально это воспринимаем. Но шутки шутками, а работа есть работа. В работе я уже не шучу. Стать для них вторым отцом? Хм... Это, конечно, зависит от тренера, но надо учитывать и индивидуальные особенности самих девочек. Одни могут подпустить к себе, довериться. У других свой характер. Конечно, хотелось бы с ними чаще и регулярней общаться. Но сейчас у нас идет кропотливая работа на тренировках, нет возможности устроить какие-то мероприятия вне льда. Мне не хочется их отвлекать и забирать драгоценное время от отдыха. К тому же у кого-то еще и семьи — мужья и дети, которым нужно уделять внимание.

— С какой главной сложностью столкнулись в первые дни работы? Есть то, что неприятно удивило?

— Главную проблему вижу в том, что у девушек быстрота принятия решений на площадке оставляет желать лучшего. Скажем, приготовил я для них какие-то упражнения, начинаю рассказывать и объяснять, что хочу увидеть — а они еще не готовы их выполнять в техническом плане. Приходится давать задания попроще, начинаешь подстраиваться под тех людей, которые у тебя есть в распоряжении. Нужно чтобы вся команда могла выполнять задания, а не отдельные ее игроки. Только таким образом мы сможем придти к тому, чтобы все хоккеистки могли приносить пользу команде.

— В клубе уже сформировался костяк команды и лидеры «в раздевалке»?

— Да, в основном это те девушки, которые уже поиграли на высоком уровне. Важно только, чтобы наша молодежь не тушевалась их, а перенимала опыт, училась у них.

«Будем побеждать — будут и зрители на матчах»

— Каким образом формировали состав команды? Вы как главный тренер какое-то участие в нем принимали?

— Нет, я же не был знаком ни с одной девушкой, не понимал какого они могут быть уровня. Поэтому все бразды правления по набору команды передал своему помощнику, Павлу Ширяеву. В основном он вел переговоры с игроками. Я ему всецело доверяю и полагаюсь на него. Да, были трудности с набором, мало времени было на то, чтобы изучить весь рынок. Но в целом, удалось взять тех, кого Павел Ширяев хотел видеть в клубе.

— Если судить по именам и тому, где играли новобранцы челябинского клуба, то состав вроде неплохой собирается.

— Пожалуй, соглашусь с вами. Но глубины состава все-таки не хватает. У нас есть две пятерки из тех хоккеисток, которые уже поиграли на высоком уровне. Остальные еще пока «зеленые», сыроватые девчонки. Но время еще есть, чтобы поднатаскать их.

— В других клубах, наверное, такая же ситуация: первые два звена тянут за собой, вторые два — сдерживают соперника.

— Возможно, но меня в первую очередь интересует своя команда, а не соперники. Вот за вратарскую линию я спокоен — у нас хорошие игроки на эту позицию.

— Волнение перед стартом чемпионата в Женской хоккейной лиге у вас уже есть?

— Пока еще нет, до старта далеко. В начале сентября планируем принять участие в предсезонном турнире в Первомайском. Знаю, что там заявиться собираются команды из Коркино и Екатеринбурга. Вот там будет возможность немного обкатать состав, посмотреть на что он способен. Хотелось бы съездить в соседний Екатеринбург или Уфу, чтоб сыграть контрольные матчи с местными командами.

— Как думаете: люди пойдут на женский хоккей?

— Очень надеюсь на это. Но все ведь зависит от нас самих — будем показывать игру и хороший результат — народ потянется. Хотелось бы показать челябинцам, что у нас есть сильная и интересная женская хоккейная команда, которая достойна того, чтобы за нее болели и поддерживали.