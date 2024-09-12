Цены на аренду однокомнатных квартир в Челябинске выросли за год на 48%

Средняя стоимость в месяц — 26 тысяч рублей

Рынок недвижимости в Челябинске переживает потрясения. Цены на аренду однокомнатных квартир за год увеличились на 48%. Средняя стоимость сейчас составляет чуть более 26 тысяч рублей. Студенты хватаются за голову от завышенных цен при выборе квартиры в начале учебного года. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснила, как обстоит ситуация с жильем в Челябинске.

В последнее время рынок недвижимости в столице Южного Урала сталкивается с серьезными вызовами. Экономическая нестабильность, отмена льготной ипотеки, повышение ключевой ставки Центробанком и общие тенденции влияют на ситуацию как для арендаторов, так и для собственников.

Невозможно не заметить колоссальный рост цен на рынке аренды. Если еще год назад в Челябинске можно было легко найти однокомнатную квартиру за 13—15 тысяч рублей, то сейчас цена на такую же однушку будет начинаться с 25 тысяч рублей.

За год цены на аренду жилья в Челябинске выросли на 48%

Корреспондент «Первого областного» пообщалась с директором агентства недвижимости «А1 недвижимость» Степаном Подпятниковым. Он рассказал, как обстоит ситуация с ценами на аренду жилья в Челябинске.

«Рост цен мы отметили хороший. Если еще полгода назад стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла 13—14 тысяч рублей, то сейчас за такую же квартиру придется заплатить 24—25 тысяч рублей. За такую цену можно арендовать квартиру в микрорайоне Парковый или в ЖК „Парковый Премиум“. Если брать другую ценовую категорию, квартиры в районе улицы Лесопарковой, например, будут стоить 90—100 тысяч. В этой ценовой категории, кстати, наблюдается полное отсутствие предложений», — комментирует Степан Подпятников.

Об увеличении стоимости на аренду квартиры говорят и эксперты платформы «Циан. Аналитика». В августе средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Челябинске составила 26,2 тысячи рублей. За месяц этот показатель увеличился на 1,9%, а за год — на 48%. Средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в августе составила 35,4 тысячи рублей. За год ставка выросла на 13%, а за месяц — на 6,6%.

По данным портала «Мир квартир», в Челябинске средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в августе составляла 27,2 тысячи рублей (+16,6%), двухкомнатной — 33,9 тысячи рублей (+9%), трехкомнатной — 42,8 тысячи рублей (+7,8%).

«С квартирой повезло, нашли через знакомых»

Студентка из Челябинска, которая в конце лета переехала в новое жилье, выделила его плюсы и минусы.

«С квартирой повезло, нашли через знакомых, снимаем за 20 тысяч. Из плюсов: хороший район, удобная транспортная развязка, новый дом, большая двухкомнатная квартира, как раз снимаем с подругой. Если говорить о минусах, то это ремонт. Несмотря на то что квартира большая, ремонтных работ в ней предстоит много. У нас, например, нет кухонного гарнитура. Пришлось выбирать из того, что было. Нужно было переезжать быстро из старого жилья в конце августа, а в этот момент как раз студенты приехали на учебу. На хорошие варианты цены заоблачные», — рассказала нам Екатерина Никулина.

Дефицит хороших вариантов по приемлемой цене подтвердился и после просмотра корреспондентом ИА «Первое областное» объявлений на сайте «Авито».

Снять двухкомнатную квартиру в Калининском районе, например, получится за 40 тысяч рублей. Этот вариант будет особенно привлекательным для граждан из ближнего зарубежья, ведь собственник предлагает сделать временную регистрацию, а также пишет, что квартиру можно снять на короткий срок, пока оформляется гражданство.





Фото: «Авито»

Однокомнатную квартиру в Тракторозаводском районе предлагают снять за 30 тысяч рублей. Собственник сообщает, что дополнительно придется заплатить залог, равный сумме аренды. В описании объявления указано, что в квартире есть все необходимое, а именно «две современные двухъярусные кровати и письменный стол».







Фото: «Авито»

Однокомнатную квартиру с «богатым» интерьером, словно из российского сериала, можно снять в Центральном районе. Стоить она будет соответствующе — 79 тысяч рублей в месяц. Залог, кстати, составляет полную сумму квартиры.

Согласно данным «Авито Недвижимость», спрос на долгосрочную аренду жилья в Челябинске вырос на 13% к концу лета. Средняя цена составила 30 тысяч рублей. Арендная ставка студии и однокомнатной квартиры в Челябинске достигла 25 тысяч рублей в месяц, двухкомнатной — 35 тысяч рублей, трехкомнатной — 45 тысяч рублей.

Эксперты рынка недвижимости называют текущую ситуацию на рынке аренды жилья сезонной, еще и с учетом нового делового сезона, когда многие переезжают на работу. После сентября спрос на квартиры упадет. Цены, к сожалению, меньше не станут.





Автор: Ксения Рындина