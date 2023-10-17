В Челябинске арендные ставки на посуточное жилье выросли на 23%

Средний чек составляет 1,8 тыс. рублей в сутки

В Челябинске арендные ставки на посуточное жилье в октябре достигли 1850 рублей за сутки, что на 23% больше, чем в прошлом году, сообщает «Авито Недвижимость» со ссылкой на собственное исследование.

Рынок краткосрочной аренды получил в Челябинской области в последние годы активное развитие. В некоторых городах он выступает индикатором туристического интереса, поскольку именно туристы чаще всего арендуют посуточно жилье. Объем предложения посуточной аренды квартир в Челябинской области за год увеличился на 18%.

«По сравнению с началом октября прошлого года количество доступных для посуточной аренды квартир выросло в 11 из 12 городов, участвовавших в исследовании. Сильнее всего выбор увеличился в Казани (+66%), Калининграде (+52%), Нижнем Новгороде (+42%), Санкт-Петербурге и Краснодаре (+41% в обоих городах). Уменьшилось количество объектов только в Москве (−8%). Благодаря этому Санкт-Петербург стал городом с самым большим объемом доступных для посуточной аренды квартир для приезжающих в командировки людей, обогнав Москву», — сообщают аналитики «Авито Недвижимости».

Цены на посуточную аренду квартир в среднем по России за год выросли на 18%. Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в Омске (+27%), Нижнем Новгороде, Самаре и Казани (+25%), Челябинске (+23%), Москве (+19%). В топ-5 по уровню цен вошли Хабаровск (2600 рублей в сутки), Казань, Нижний Новгород и Санкт-Петербург (2500 рублей). Дешевле всего краткосрочная аренда в Челябинске (1850 рублей) и Омске (1900 рублей).

«Краткосрочная аренда жилья на платформе для командировок становится проще — все больше владельцев и управляющих объектами готовы работать с закрывающими документами для юридических лиц. Также некоторые арендодатели после окончания туристического сезона перестраиваются именно на тех гостей, которые приезжают в город по работе, и корректируют предложение под их потребности. Ускоряет резервирование жилья на нужные даты система онлайн-бронирования, которая с весны действует для всех квартир на платформе», — уточнил руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин.

Отметим, стоимость краткосрочной аренды стандартной однокомнатной квартиры в Челябинске за год подорожала почти на треть (+31%) — до 1700 рублей. При этом спрос на такие квартиры, несмотря на увеличение ставок аренды, продолжает оставаться высоким.