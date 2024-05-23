В Челябинской области вырастет размер выплат на аренду жилья

Деньги положены детям-сиротам, не имеющим собственных квадратных метров

В Челябинской области вырастет размер выплаты на аренду-жилья, которую получают дети-сироты. Законопроект об этом, подготовленный по инициативе губернатора Алексея Текслера, рассмотрел комитет по социальной политике ЗСО, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

Дети-сироты получают денежную компенсацию за найм жилья с 1 января 2022 года. Деньги положены тем, кто не получил собственную квартиру. Компенсация выплачивается ежемесячно в размере 100% от платы за жилое помещение, но не более 6 тысяч рублей в городских округах и не более 3 тысяч рублей в муниципальных районах Челябинской области.

«В связи с ростом стоимости аренды жилья губернатор принял решение увеличить выплату с 1 июля 2024 года до 10 тысяч рублей в городских округах и 5 тысяч рублей в муниципальных районах. А начиная с 2025 года выплата будет индексироваться», — сообщила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Законопроект получил положительную оценку комитета по социальной политике и будет рассмотрен на ближайшем заседании Заксобрания.

Сегодня выплату получают 258 человек.