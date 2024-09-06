В Челябинске вырос спрос на долгосрочную аренду жилья на 13%

Средняя ставка аренды достигла 30 тысяч рублей

В Челябинске вырос спрос на долгосрочную аренду жилья на 13%, при этом средняя ставка аренды достигла 30 тысяч рублей, выяснили аналитики «Авито Недвижимости».

Средняя ставка аренды по стране в целом за месяц повысилась с 30 до 32 тысяч рублей. В первую очередь изменение связано с сезонностью.

Арендная ставка студии и 1-комнатной квартиры в Челябинске достигла 25 тысяч рублей в месяц, двухкомнатной — 35 тысяч рублей, трехкомнатной — 45 тысяч рублей.

«Интересно, что на фоне растущего спроса на долгосрочную аренду квартир мы не наблюдаем сокращения общего объема предложения по итогам месяца. Более того, в сравнении с прошлым годом экспозиция увеличилась на 8%. Часть собственников временно перешла с рынка продажи на рынок долгосрочной аренды жилья», — отмечает руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

По его словам, под влиянием роста спроса средний срок экспозиции сокращается — в августе квартиры на платформе сдавались в среднем на 10% быстрее по сравнению с июлем и на 20% по сравнению с маем.