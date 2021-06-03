Центробанк выявил в Челябинской области 26 незаконных финансовых компаний

В регионе нашли инвестиционные пирамиды, нелегальные ломбарды и фирмы с займами «до зарплаты»

Банк России опубликовал список финансовых компаний с признаками нелегальной деятельности. В него вошли 26 организаций из Челябинской области. Большая часть фирм — псевдоломбарды, в том числе предлагающие займы под залог ПТС. Также вне закона оказались пять комиссионных магазинов и несколько микрофинансовых организаций.

Полный список нелегальных финансовых компаний опубликован на сайте Банка России. Всего в нем 1820 организаций. Центробанк назвал незаконной работу популярной в Челябинске сети комиссионных магазинов «Победа». По словам управляющей Челябинским отделением Банка России Елены Фединой, компания ведет деятельность ломбарда, не имея на это соответствующего разрешения.

«Цель составления списка — сократить взаимодействие людей с организациями, которые нелегально работают на финансовом рынке. Сейчас в этом списке значатся компании, у которых есть признаки финансовой пирамиды. Это обещание высокой доходности, массированная реклама, обещание очень выгодных вложений. Деньги собираются и, соответственно, граждане несут потери. Также в этот список попали нелегальные кредиторы, то есть такие организации, которые выдают кредиты и займы, не имея на это соответствующего разрешения — лицензии Банка России. Третья группа — это нелегальные форекс-дилеры», — прокомментировала управляющий Челябинским отделением Банка России Елена Федина.

Для борьбы с незаконными финансовыми компаниями Банк России может заблокировать сайты таких фирм или передать информацию о них в правоохранительные органы. При этом регулятор не имеет права ликвидировать нарушителей. Также ЦБ РФ не выплачивает компенсации обманутым гражданам.

В 2020 году в регионе закрыли 18 нелегальных ломбардов. Как рассказал на круглом столе, посвященном работе таких организаций, руководитель юридического отдела «Ваш ломбард» Александр Демидов, для недобросовестных участников рынка предусмотрены «копеечные штрафы». Наказание не останавливает нерадивых предпринимателей от нарушения закона. Поэтому гражданам нужно проявлять повышенную бдительность при обращении в ломбард или микрофинансовую организацию. Чтобы не попасть к нелегалам, нужно проверить организацию в реестре Банка России.