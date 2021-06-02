Парк в Курчатовском районе Челябинска не попал в график благоустройства

Проект отправили на доработку

Благоустройство парка культуры и отдыха Курчатовского района возле гостиницы «Виктория» в Челябинске было выбрано на голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году. Концепция зоны и отдыха, представленная челябинцам на голосовании, оказалась непростой, проект дорабатывают, поэтому он попал в график благоустройства по муниципальной программе.

Архитектурное бюро «Плотинка» разработало для парка концепцию благоустройства, а администрация Курчатовского района заказала оформление проектно-сметной документации. Пакет документов на доработке, а после он будет направлен на государственную экспертизу.

«Во время работы над документацией стало ясно, что благоустройство сквера нужно проводить в несколько этапов. Объемы работ, размер и важность территории, разбивка на этапы, а также необходимость доработок проекта вынудили задержать включение парка в график благоустройства по муниципальной программе», — прокомментировали в управлении архитектуры Челябинска.

После госэкпертизы начнутся работы по созданию нового общественного пространства.