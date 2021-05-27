«Несут золото и бытовую технику»: в Челябинской области растет популярность ломбардов

Рассказываем, как не нарваться на мошенников и скупщиков краденого

Жители Челябинской области в 2020 году заключили с легальными ломбардами около 1,5 млн договоров займа на общую сумму более 11 млрд рублей. Чаще всего южноуральцы берут деньги под залог золотых изделий и бытовой техники, реже займы оформляют под залог транспорта. Сколько денег населению выдали псевдоломбарды, неизвестно. Не исключено, что суммы сопоставимы. В этом году надзор за такими организациями ужесточили. Из-за этого еще больше предпринимателей могут начать работать подпольно.

Услугами ломбардов пользуются 10% населения России. Общий портфель таких организаций — более 60 млрд рублей, рассказала доцент кафедры «Экономика, финансы и управление» Уральского филиала Финуниверситета Анна Дубынина. Средний заем составляет 6 тыс. рублей, средний срок пользования заемными средствами — 46 дней.

Обычно в ломбард обращаются те, кому деньги нужны срочно. Такие организации, в отличие от банков, не проверяют финансовое положение клиента и его кредитную историю. Все, что нужно, — паспорт. При этом они ежедневно начисляют проценты за пользование займом. И проценты немаленькие — во втором квартале 2021 года ломбарды могут кредитовать россиян максимум под 82% (если залог — транспорт) и 123% (если залог — любое другое имущество) годовых. Ставка все время меняется, ее можно отслеживать на сайте регулятора по ссылке.

Ставки в ломбардах ниже, чем в микрофинансовых организациях, но гораздо выше, чем в банках. С одной стороны, в худшем случае заемщик рискует только лишиться своей собственности, и никаких коллекторов и назойливых требований вернуть долг. С другой — ломбарды, как правило, оценивают залог ниже рыночной стоимости, так что скорость и простота получения займа все равно стоят денег.

Ломбарды прячутся в тени

По данным ЦБ РФ, в Челябинской области зарегистрировано 65 ломбардов. Разрешения на работу получила 51 организация. В 2020 году в регионе закрыли 18 нелегальных ломбардов.

С 11 января 2021 года для таких ломбардов начала действовать процедура допуска на финансовый рынок. Все участники должны направить в Банк России заявление о внесении сведений в государственный реестр. Ранее он формировался по базе данных ЕГРЮЛ. Если данные об организации не будут включены в список до 9 июля 2021 года, она утратит статус ломбарда. Из-за ужесточения правил часть игроков переходит в «серый» сектор, в результате нарушаются права потребителей: залоговое имущество не страхуют, не предоставляют льготный период для его возврата (один месяц после просрочки платежа).

Вводят людей в заблуждение, маскируясь под вывеской «Ломбард», и организации, которые изначально создавались с целью работы в криминальном сегменте и скупки краденого. Активизировались также нелегальные автоломбарды, которые выдают «деньги под ПТС»: вместо договора займа они заключают договоры купли-продажи и лизинга, и клиенты таких «залоговых компаний» лишаются в итоге своего транспорта.

Важно! Автоломбард не вправе выдавать «займы под залог ПТС», он может только поставить залоговый транспорт на стоянку. Если деньги «под залог ПТС» выдают, заключая договор купли-продажи, лизинга, это большая опасность для владельца лишиться своего авто.

Также под ломбарды маскируются недобросовестные комиссионные магазины, отметил на пресс-конференции в Уральском филиале Финуниверситета генеральный директор федеральной сети «Фианит-Ломбард» Станислав Боронин.

«Мы ничего не имеем против классических комиссионных магазинов, где у клиентов принимают вещь на комиссию и сразу же выставляют ее на продажу, рассчитываются с клиентом после реализации. А псевдоломбарды-комиссионки, заключая с заемщиком договор комиссии, держат вещь под прилавком, клиент ее сам выкупает. Но такой „залог“ имеет много минусов для клиента. Вещь не подлежит страхованию, процентная ставка за пользование займом не имеет максимальных ограничений, нелегалы не обязаны напоминать клиенту об окончании срока займа, в то время как ломбард это делает неоднократно», — говорит Станислав Боронин.

Станислав Боронин отмечает, что жалобы на нелегальные ломбарды Центробанк России не рассматривает. Поэтому восстановить права потребителя практически невозможно.

Как не попасться мошенникам?

ЦБ РФ составил методические рекомендации для клиентов ломбардов. Чтобы не попасть к нелегалам, нужно проверить организацию в реестре Банка России. Найдите нужное название во вкладке «Не имеющие ограничений в деятельности». Необходимо внимательно сверить данные из реестра с документами организации: название, контактная информация, официальный сайт, юридический адрес.

Под ломбарды нередко маскируются комиссионные магазины. Они приобретают у людей имущество «с правом обратного выкупа». В действительности такая организация может продать «залог» в любое время, поскольку юридически он залогом не является. Настоящий ломбард обязан выдать заемщику залоговый билет.

Если вместо залогового билета вам дают подписать договор комиссии, купли-продажи или любой другой документ, значит, вы обратились не в ломбард.

Кроме того, под вывеской ломбардов иногда действуют мошенники, которые выманивают у людей деньги. Они предлагают вложить сбережения под высокий процент — якобы заработать на выдаче займов. На самом деле по закону ломбарды не вправе привлекать деньги от людей, которые не являются их владельцами или акционерами.

Как наказывают нелегальные ломбарды?

По словам руководителя юридического отдела «Ваш ломбард» Александра Демидова, для недобросовестных участников рынка предусмотрены «копеечные штрафы». Наказание не останавливает нерадивых предпринимателей от нарушения закона.

«Неоднократно сообщество ломбардов высказывалось на эту тему на разных уровнях — и федеральном, и региональном. Фактически поправки, которые были внесены в 196-й закон, прочертили ту грань, которую ломбарды и так не нарушают. Тем не менее сегодня есть недобросовестные участники рынка, для которых действующие штрафы, по сути, копеечные. А ломбарду, который действует на рынке официально, который зарегистрирован, за любое нарушение (будь то закон о ломбардах или о потребительском кредите) может грозить исключение из реестра. В это же время нелегальные участники могут свободно осуществлять свою деятельность и создавать тот негативный имидж, который бумерангом возвращается не к ним, а к нам, хотя мы ведем себя дисциплинированно и добросовестно», — отмечает Александр Демидов.

Станислав Боронин согласен с Александром Демидовым. По его словам, максимальные наказания, которые получают псевдоломбарды за свою деятельность, — это либо штраф до 20 тысяч рублей, либо предупреждение, потому что, как правило, все они работают как ИП.

Руководитель юридического отдела отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России Татьяна Золотавина заметила, что у Банка России нет нормативных оснований для ликвидации нелегалов. Чтобы привлечь нарушителей к ответственности, необходимо участие правоохранительных органов.

«Во взаимодействии с правоохранительными органами (а Банк России, действительно, эту работу проводит, мы осуществляем совместные мероприятия) становится понятно, что работа правоохранительных органов может проводиться только при наличии потерпевших. Например, когда кто-то пожаловался в УФАС на недобросовестную рекламу, борьба с участником рынка будет вестись в рамках административной ответственности. А если мы хотим более серьезных мер, то нужно, чтобы хотя бы один гражданин, которому не понравилось, как ему оказал услуги ломбард, обратился с заявлением в правоохранительные органы, а не написал в 2gis», — говорит Татьяна Золотавина.

Если клиента обманули в ломбарде, все-таки имеет смысл написать заявление в Центробанк. Если ломбард нарушил условия договора, необходимо подать письменную претензию в его адрес. В случае отказа в удовлетворении требований можно обращаться с иском в суд. При подозрении на незаконную деятельность нужно написать заявление в правоохранительные органы.