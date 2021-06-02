Сотрудники МЧС спасли четверых детей с высоты в Челябинской области

Несовершеннолетние без сопровождения взобрались на пятидесятиметровую гору

Сегодня, 2 июня, четверо детей в возрасте 10 и 11 лет взобрались на 50-метровую гору в Аше. Спуститься вниз самостоятельно они уже не смогли. Для вызволения несовершеннолетних с высоты пришлось вызывать спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС России по Челябинской области.

«На месте работали сотрудники пожарной охраны, работники скорой медицинской помощи, полиция и промышленные альпинисты ООО „ТрансГеоСервис“. В кратчайшие сроки сотрудники МЧС и альпинисты осуществили спуск ребят в безопасное место», — рассказали в ведомстве.

Как только дети оказались на равнине, их передали сотрудникам «скорой». Состояние несовершеннолетних было оценено как удовлетворительное, медицинская помощь им не понадобилась.