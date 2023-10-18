Российские банки ожидают повышения ключевой ставки на 1% и более

Финансовые организации страны заранее нарастили заимствования у ЦБ

Банки России готовятся к повышению ключевой ставки. Такое мнение высказали эксперты РБК. На несколько дней в октябре финансовые организации заняли у Центробанка более 7 трлн рублей, сформировав на рынке структурный дефицит ликвидности. Банки взяли деньги дешевле, чтобы потом, когда ставка вырастет, заработать на них. Подобное, как отмечают эксперты издания, уже было в текущем году перед заседаниями Центробанка. Новое собрание совета директоров ЦБ, где определят уровень ключевой ставки, состоится 27 октября.

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который коммерческие банки получают кредиты у Банка России. Финансовые организации затем предоставляют деньги предоставляют компаниям и гражданам под более высокий процент. Таким образом, с помощью ключевой ставки Центробанк может влиять на экономику РФ. Т. е. он фактически определяет, какие процентные ставки будут по кредитам, вкладам и накопительным счетам, депозитам, какой будет размер купона торгуемых облигаций.







Напомним, что в 2023 году Банк России трижды увеличивал ключевую ставку. В июле она выросла с 7,5% (держалась с сентября 2022-го) до 8,5%. В августе было проведено внеплановое заседание, на котором ставку повысили сразу до 12%. В сентябре она достигла 13%. Теперь банки страны ожидают рост ключевой ставки на 1% и более.





При повышении ключевой ставки растут проценты по кредитам и депозитам. При этом инфляция снижается. Если же показатель уменьшается, ситуация обратная. Вслед за доступными кредитами растут цены. На фоне развития экономики разгоняется инфляция. Кроме того, увеличивается спрос на иностранную валюту, а курс рубля снижается. При повышении ключевой ставки доллары и евро покупать невыгодно, потому возобновляется интерес к рублю.

По данным Банка России, в сентябре 2023 года инфляция увеличилась до 6%, она продолжит расти в ближайшие месяцы. По итогам года инфляция может составить 6—7%. Банк России стремится вернуть ее на уровень 4%.

