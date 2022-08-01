Памятники Челябинска и Магнитогорска предложили разместить на новой 5‑тысячной купюре

Монументы «Тыл — фронту» и «Сказ об Урале» вышли в финал конкурса Центробанка

Памятники из Челябинской области «Тыл — фронту» (г. Магнитогорск) и «Сказ об Урале» (г. Челябинск) вышли в финал конкурса, который провели эксперты Центробанка при разработке дизайна новой купюры в 5 тыс. рублей. Об этом зампред Центробанка Сергей Белов рассказал в интервью газете «Известия».

«Совет директоров Банка России утвердил концепцию обновленных 1 тыс. и 5 тыс. рублей, сейчас идет работа над эскизом, прорабатываются детали изображений. Перечень объектов был довольно солидным, экспертными группами было предложено около тридцати объектов-символов», — рассказал Сергей Белов.

По его словам, для разработки эскиза 5-тысячной купюры эксперты ЦБ отобрали 12 достопримечательностей Уральского федерального округа: это дом Севастьянова, плотина городского пруда на реке Исеть, панорамный вид города Екатеринбурга, памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, здания — памятники конструктивизма, Уральский хребет, скульптура каслинского литья «Россия», объекты нефте- и газодобывающей промышленности, малахитовая ваза, памятный знак «Европа — Азия», памятник «Тыл — фронту» и памятник «Сказ об Урале».

Какой именно из этих объектов победит в конкурсе, станет известно на презентации новой купюры.

В коллаже использованы фото Юрия Латышева и Марины Волковой.