Содержанием бездомных животных в Челябинске займется приют «Наш дом»

Мэрия заплатит зоозащитникам 6,6 млн рублей

Администрация подвела итоги аукциона на содержание и уход за бездомными животными в Челябинске в 2022 году. Начальная цена контракта была 10,2 млн рублей. В торгах приняли участие два известных частных приюта. В итоге цену сбили на 35% — до 6,6 млн рублей. Победителем признано ООО «Наш дом», приют «Бродяга» остался без муниципального контракта. Информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно конкурсной документации, подрядчик обязан вести учет всех отловленных животных, которые поступили в приют. Каждую особь должен осмотреть ветеринар, в течение десяти дней она должна находиться на карантине. Животных нужно лечить, обработать от блох, клещей и глистов, стерилизовать, маркировать неснимаемыми метками. Для собак и кошек нужно искать новых владельцев или выпускать обратно на улицу.

По данным в техзадании, отлов и содержание одного бездомного животного обходится бюджету города в 41 тыс. рублей. Еще 96,3 тыс. рублей в месяц нужно для работы одного приюта.

Отловом бездомных животных в Челябинске будет заниматься другая компания — ООО «Ремком». Стоимость контракта — 2,6 млн рублей. Фирма будет забирать с улиц собак и кошек и отвозить их в приют «Наш дом».

В Челябинске нет муниципального приюта для бездомных животных. Первый в регионе государственный приют начал работать неподалеку от села Агаповка под Магнитогорском в апреле прошлого года. Он рассчитан на одновременное пребывание 500 особей. Учреждение обслуживает Агаповский, Брединский, Варненский, Верхнеуральский, Карталинский, Кизильский, Нагайбакский районы, Магнитогорск и Локомотивный.

Свой приют с годовым оборотом в 1,5 тысячи животных появится в 2022 году в Сосновском районе. Он будет обслуживать 14 муниципальных образований, в том числе Челябинск. В Катав-Ивановском районе в 2022 году также планируют сдать в эксплуатацию еще один государственный приют. В зону его обслуживания попадут Ашинский, Кусинский, Саткинский, Катав-Ивановский районы, Златоуст, Усть-Катав и Трехгорный. Кроме того, в Челябинской области работают 34 частных приюта.

В Челябинской области, как и по всей стране, с 1 января 2020 года действует обновленный закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которому просто так усыпить бездомную собаку нельзя, а необходимо отловить, стерилизовать, вакцинировать и выпустить в среду обитания. Однако подрядные организации, занимающиеся отловом, как и приюты, в которые бездомных отправляют на передержку, не справляются с нагрузкой.

