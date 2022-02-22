В Карталах сотрудница ЮУЖД погибла от руки бывшего супруга

Убийца задержан оперативниками местного угрозыска и полицейскими линейного отдела

Вечером 21 февраля на станции Карталы произошло убийство: неизвестный ворвался в здание дистанции погрузочно-разгрузочных работ, застрелил женщину-приемосдатчика и тяжело ранил мужчину-железнодорожника. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, подозреваемый уже задержан.



По данным Уральской транспортной прокуратуры, преступление было совершено в 18:25 21 февраля на территории Златоустовской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ РЖД в Карталах. Ворвавшийся в административное здание мужчина был вооружен охотничьим гладкоствольным ружьем. Первым выстрелом он убил 35-летнюю женщину-приемосдатчика, затем ранил прибежавшего на шум мастера дистанции, выбежал из здания и уехал на автомобиле.

Подозреваемого в тот же вечер задержали оперативники городского отдела угрозыска и передали сотрудникам транспортной полиции. Как сообщают местные СМИ, сейчас следствие предполагает, что убийство было совершено на бытовой почве: нападавший был бывшим супругом жертвы.

Раненый железнодорожник находится в реанимации. Ход расследования контролирует карталинский транспортный прокурор.