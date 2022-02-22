Мэрия Копейска объявила торги на поставку 24 новых автобусов

Транспортные средства закупят почти на 178 млн рублей

Администрация Копейского городского округа объявила аукцион на поставку 24 автобусов среднего и малого классов вместимости. Начальная цена контракта составляет 177,9 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимают до 1 марта. Итоги планируют подвести 3 марта. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Транспортные средства закупят для МУП «Копейское пассажирское автопредприятие». Контрактом предусмотрена поставка 17 автобусов вместимостью 20—24 пассажира и 7 — от 15 до 19 человек. Машины должны быть оборудованы газовым двигателем и механической коробкой передач, иметь не ниже пятого экологического класса — это требование федерального проекта «Чистый воздух». Также в салонах предусмотрены кондиционеры, LED-экраны и точки доступа к Wi-Fi. Гарантийный срок составляет 18 месяцев или 100 тыс. км пробега.

Поставщику нужно будет предоставить Копейску транспорт в течение 60 дней с момента заключения контракта. Новые автобусы выйдут на маршруты в черте города и во всех поселках округа весной 2022 года.

«Мы очень ждем эти автобусы. Техническое задание на закупку предусматривает комфортабельный салон, систему видеонаблюдения, терминалы для безналичной оплаты, кондиционер, что, несомненно, понравится копейчанам. Кроме этого, все автобусы будут брендированы под общий регламент — окрашены в зеленый цвет», — отметил директор Копейского пассажирского автопредприятия Михаил Тимофеев.

Модернизацию общественного транспорта проведут в рамках вступившего в силу 1 января 2022 года закона о транспортной агломерации Челябинск — Копейск. Ранее с просьбой об обновлении автобусного парка к губернатору обращался глава города Андрей Фалейчик. Алексей Текслер поддержал инициативу. Часть средств на покупку предоставят из бюджета области.