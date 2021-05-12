Торговые центры в Челябинске в течение ближайших десяти лет будут трансформироваться. Меняющаяся структура потребления и рост популярности интернет-торговли приведут к тому, что ритейл будет сокращать арендные площади. Об этом на бизнес-форуме «Будущее города. Челябинск-300» заявил председатель совета директоров «Корин холдинга» (Екатеринбург) Андрей Бриль. По его данным, уже сейчас магазины у дома становятся популярнее больших ТРК.
«С торговлей в регионах происходит примерно одно и то же. С одной стороны, меняется технология и форматы торговли, с другой стороны, меняется модель потребления. У нас были огромные моллы, потом супермаркеты. Теперь самый распространенный формат — магазины у дома. Так как здания строились раньше, они все должны пройти редевелопмент. Трагедии никакой нет, офлайн-торговля не умрет. Для электронной торговли тоже нужны площади, но формат коммерческой торговой недвижимости точно будет меняться», — отметил Андрей Бриль.
С Андреем Брилем согласен глава российского филиала компании Munitor Gruppe Вальдемар Вайсс. Он считает, что инвесторы с каждым годом все меньше будут вкладывать в строительство торговых центров и стрит-ритейл. Это связано с избыточным объемом торговых площадей.
«Структура инвестиций в торговлю уменьшилась, и будет уменьшаться. В связи с тем, что инвестиции в большие торговые объекты становятся опасными для инвесторов, даже в стрит-ретейл. Снижается денежный поток, снижаются арендные ставки. Есть совсем сложные случаи. Например, в Сургуте построили пять торговых центров. Стрит-ритейл вымер в этом городе вообще», — резюмирует участник рынка.
На фоне распространения COVID-19 и ограничительных мер, связанных с инфекцией, посещаемость торговых центров за 2020 год сократилась на треть. Данные Shopping Index (демонстрирует число посетителей на 1 тыс. кв. м площадей) приводило Watcom Group. Из-за пандемии продавцы были вынуждены перейти на торговлю в онлайн-магазинах.
Интернет-продажи предпринимателей из Челябинской области через крупнейшую онлайн-платформу Wildberries в 2020 году выросли в три раза. Выручка превысила 1 млрд рублей. Южноуральских продавцов стало больше в 3,6 раза — 315 человек. По объему оборота продавцов Челябинская область оказалась на втором месте в УрФО после Свердловской области. Всего за 2020 год южноуральцы купили на Wildberries товары на сумму 5,2 млрд рублей, что вдвое больше показателей 2019 года.
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