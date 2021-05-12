Челябинка отсудила компенсацию за полученные при промывке канализации ожоги

Пострадавшая требовала с управляющей компании 100 тысяч рублей

Жительница Челябинска отсудила компенсацию морального вреда за ожоги рук и лица, полученные при промывании общедомового стояка канализации сотрудниками управляющей компании. Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в Тракторозаводском районном суде.

В марте 2021 года управляющая компания промывала канализационную трубу общедомового стояка в одном из жилых домов в Тракторозаводском районе. В результате промывки трубы произошел выплеск канализационных стоков из раковины на кухне в одной из квартир. Химия попала на руки и лицо потерпевшей. Женщина получила ожоги 1—2 степени.

Челябинка через суд пыталась взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Представитель УК в суде возражал по заявленным требованиям.

«Заслушав мнение истца, представителя ответчика, исследовав письменные доказательства, признанные относимыми, допустимыми и достаточными, заключение прокурора, суд пришел к выводу об обоснованности заявленных исковых требований и необходимости в их частичном удовлетворении», — рассказала консультант Тракторозаводского районного суда Челябинска Ирина Савинкова.

С управляющей компании взыскана компенсация морального вреда в размере 60 тысяч рублей и судебные расходы. В остальной части в удовлетворении исковых требований отказано.

Решение не вступило в законную силу.