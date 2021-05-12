Жители села в Карталинском районе восемь лет ждут обещанного газа

Деньги на проект люди сдали еще в 2013 году, но строительство инфраструктуры так и не началось

Село Анненское Карталинского района на сегодняшний день газифицировано только наполовину. Часть домов подключили к газу более 10 лет назад, оставшиеся жители ожидают голубого топлива до сих пор. Люди обратились за помощью к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру в социальных сетях.

«Жители второй половины села очень просят посодействовать в газификации наших домов. Еще в 2013 году с владельцев домов собрали деньги на проект, хотя после наводнения было очень тяжело с финансами. Но вот уже 8 лет ни газа, ни денег. Раньше хоть обещания были по воду газификации, а сейчас вообще молчат. Всю жизнь печное отопление было у нас. Пока была молодая и здоровая, я справлялась, а после наводнения здоровье сильно подкачало. Да и обидно: половина деревни с газом, а мы все 8 лет ждем и надеемся», — рассказала ИА «Первое областное» жительница села Анненское Вера Зайцева.

В администрации Карталинского района подтвердили, что проект действительно разрабатывали несколько лет назад и заверили, что в ближайшее время в селе начнется строительство сетей к домам, которые до сих пор ждут газа.

Газификация оставшейся части поселка будет проходить поэтапно. Средства из областного бюджета на эти цели будут выделяться с 2021 по 2023 годы.

«Проект готов, госэкспертиза пройдена. На 2021 год выделено 16,5 миллиона рублей, из них 1,5 миллиона — софинансирование из районного бюджета. Аукцион на проведение работ по началу газификации второй половины поселка проведен, заключен контракт с подрядчиком. Работы начнутся в ближайшие дни», — ответили в управлении строительства и ЖКХ администрации Карталинского района.

По информации регионального Минстроя, в 2021 году строительство объектов для газоснабжения жилых домов по проектам, созданным за счет средств жителей, за счет областного бюджета запланировано в Миасском городском округе, Агаповском, Аргаяшском, Ашинском, Еткульском, Катав-Ивановском и Чебаркульском районах на общую сумму строительства 225 миллионов рублей.

«В целом в результате строительства объектов газоснабжения в 2021 году возможность подключиться к сетевому газоснабжению получат владельцы более 5 тысяч домовладений — квартир и частных домов», — добавили в министерстве.

Общий уровень газификации Челябинской области на сегодняшний день составляет 73,6 процента.