Торги по строительству спорткомплекса в Джабыке за 105 млн рублей сорвались

Аукцион признан несостоявшимся из‑за отсутствия заявок

Администрация Карталинского района признала торги по строительству универсального спортивного зала в пострадавшем от пожара поселке Джабык несостоявшимися. На аукцион с начальной максимальной ценой 105 млн рублей не было подано ни одной заявки.

«В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в закупке не подано ни одной заявки, электронный аукцион признан несостоявшимся», — говорится в конкурсной документации.

Согласно техзаданию, спортивный комплекс планировалось построить рядом с поселковой школой. Сейчас школьники занимаются физкультурой в фойе: зала ни в школе, ни в поселке нет. Ближайший спортивный объект расположен в поселке Еленинка, в 10 километрах от Джабыка.

Согласно проекту здание спорткомплекса предполагалось возвести двухэтажным. На первом уровне разместится большой зал — 24 метра на 18 метров. Одновременно там смогут тренироваться до 24 человек. В помещении можно будет заниматься мини-футболом, баскетболом, волейболом. На втором этаже будут административные и бытовые помещения. В здании разместят две раздевалки на 12 мест каждая с душевыми, кабинет врача, тренерскую, пост охраны, гардероб.

Завершить работы подрядчику необходимо было до 30 октября 2023 года. Проектно-изыскательские работы требовалось выполнить в течение 60 дней с момента подписания контракта. Предполагалось, что это будет июль — август 2022 года. Инициативу построить спортивный комплекс в поселке высказал губернатор Алексей Текслер после визита в пострадавший от природных пожаров Джабык.

Напомним, прошлым летом в поселках Джабык и Запасный в Карталинском районе произошли крупные пожары. Всего было уничтожено 72 строения, 46 из которых — дома для постоянного проживания и 26 — дачные дома.