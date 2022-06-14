Администрация Карталинского района ищет подрядчика для строительства универсального спортивного зала в поселке Джабык. Начальная стоимость контракта — 105,4 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.
По данным конкурсной документации, спортивный комплекс будут строить рядом с поселковой школой. Сейчас школьники занимаются физкультурой в фойе: зала ни в школе, ни в поселке нет. Ближайший спортивный объект расположен в поселке Еленинка, в 10 километрах от Джабыка.
Здание будет двухэтажным. На первом уровне разместится большой спортзал — 24 метра на 18 метров. Одновременно там смогут тренироваться до 24 человек. В помещении можно будет заниматься мини-футболом, баскетболом, волейболом. На втором этаже будут административные и бытовые помещения. В здании разместят две раздевалки на 12 мест каждая с душевыми, кабинет врача, тренерскую, пост охраны, гардероб.
Завершить работы нужно будет до 30 октября 2023 года.
Инициативу построить ФОК в поселке высказал губернатор Алексей Текслер после визита в пострадавший от природных пожаров Джабык.Напомним, прошлым летом в поселках Джабык и Запасный в Карталинском районе произошли крупные пожары. Всего было уничтожено 72 строения, 46 из которых — дома для постоянного проживания и 26 — дачные дома.