В пострадавшем от пожара Джабыке построят спортивный зал за 105 млн рублей

Здание появится рядом со школой, ученики смогут заниматься там физкультурой

Администрация Карталинского района ищет подрядчика для строительства универсального спортивного зала в поселке Джабык. Начальная стоимость контракта — 105,4 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

По данным конкурсной документации, спортивный комплекс будут строить рядом с поселковой школой. Сейчас школьники занимаются физкультурой в фойе: зала ни в школе, ни в поселке нет. Ближайший спортивный объект расположен в поселке Еленинка, в 10 километрах от Джабыка.

Здание будет двухэтажным. На первом уровне разместится большой спортзал — 24 метра на 18 метров. Одновременно там смогут тренироваться до 24 человек. В помещении можно будет заниматься мини-футболом, баскетболом, волейболом. На втором этаже будут административные и бытовые помещения. В здании разместят две раздевалки на 12 мест каждая с душевыми, кабинет врача, тренерскую, пост охраны, гардероб.

Завершить работы нужно будет до 30 октября 2023 года.

Инициативу построить ФОК в поселке высказал губернатор Алексей Текслер после визита в пострадавший от природных пожаров Джабык.